La inmunidad de rebaño no se alcanza con vacunar al 70% de la población

“Desde el municipio de La Ceja estamos muy contentos, toda vez que luego de cruzar datos con la Gobernación de Antioquia y con la Secretaría de Salud del municipio nos permitimos informarle a la ciudadanía que somos el primer municipio del Oriente en alcanzar la inmunidad de rebaño, esto nos permite avanzar en la apertura económica”, afirmó Nelson Carmona alcalde del municipio.



Esta declaración, aunque parece optimista, en realidad cae en un terreno que los expertos aclararon hace unos meses: la llamada inmunidad de rebaño ya no es un concepto aplicable para la pandemia de covid-19 dada la incierta dinámica viral.



De hecho, en Colombia hace unos meses las autoridades sanitarias dejaron claro que las nuevas variantes del covid, entre ellas la delta, que hacen más contagioso el virus, cambiaron las reglas de juego sobre la inmunidad de rebaño.



Ante este panorama, el Ministerio de Salud de Colombia actualizó el umbral de inmunidad con base en la nueva evidencia científica.



Inicialmente, y según los estudios publicados, el valor estimado poblacional para inmunidad de rebaño se estimaba alrededor del 70%.



No obstante, en análisis más recientes, se ha planteado la posibilidad de que no sea posible alcanzar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva para el caso de este virus o que, de alcanzarse, se requiera un umbral mucho más alto al inicialmente proyectado, del 90% de la población inmunizada o más.



A pesar de los esfuerzos en vacunación, existen, al menos, cinco razones por las cuales la inmunidad de rebaño para el covid-19 puede resultar imposible o, por lo menos, difícil de alcanzar.



- No se tiene certeza de que todas las vacunas prevengan la transmisión en el mismo grado. Las vacunas aprobadas hasta ahora son altamente eficaces para prevenir las enfermedades sintomáticas, los casos graves y la muerte por covid-19, no obstante, aún no está claro si todas las vacunas protegen a las personas de infectarse o de transmitir el virus a otros, lo cual plantea un problema para la inmunidad colectiva.



Sin embargo, ya existe evidencia de que varias de las vacunas aprobadas para su uso en Colombia reducen la transmisión a nivel comunitario, aunque esta efectividad podría verse afectada debido a la emergencia de nuevos linajes como la variante delta. Evidencia preliminar sugiere que esta variante afecta la efectividad para reducir el contagio y la transmisión comunitaria.



- La implementación de las estrategias de vacunación es desigual a escala global, asimismo, existen diferencias sustanciales en la eficiencia de la vacunación y en la distribución de las dosis entre los países y dentro de ellos. Mientras en Israel se inició la vacunación en diciembre de 2020 y a marzo de 2021 ya el 50% de su población estaba vacunada con esquemas completos, en países vecinos como Siria, Jordania y Egipto no se había alcanzado ni el 1% de la población.



Además, si bien la mayoría de los países priorizó la vacunación de los adultos mayores, debido a su mayor riesgo de muerte por covid-19, todavía no se conoce cuándo existirá una vacuna contra el covid-19 probada y aprobada para su aplicación en niños. Si no se vacunan los niños, se deben vacunar muchos más adultos para alcanzar la inmunidad colectiva. En algunos países, si los niños no se vacunan, sería necesario vacunar el 100% de la población adulta para alcanzar el 70% de inmunidad en la población.



- La presencia de nuevas variantes del SARS-CoV-2 con comportamientos inmunológicos y epidemiológicos diferentes. Debido a los procesos de reproducción del virus, es natural que surjan nuevas variantes con potencialidad para ser más transmisibles e incluso, para llegar a ser resistentes a las vacunas. Ese parece ser ya el caso de la variante delta, para la cual se ha encontrado una reducción de la efectividad para prevenir el contagio, aunque la efectividad para reducir formas graves parece mantenerse alta.



Esta variante también tiene un Ro entre 5 y 8, y, en consecuencia, el parámetro del umbral de rebaño podría ser mucho más alto al que se consideró inicialmente. Asimismo, es posible que emerjan nuevas variantes con potencialidad de mayor contagiosidad, evasión de la respuesta inmune o afectación de la efectividad de las vacunas.



- La inmunidad puede no durar para siempre. Todavía no es clara la duración de la inmunidad natural posterior a la infección por SARS-CoV-2, también se desconoce cuánto dura la inmunidad basada en las vacunas, aunque la evidencia sugiere que esta inmunidad es potente y que puede durar al menos nueve meses.



La incidencia de reinfecciones es relativamente baja y mucho más baja en recuperados que han sido vacunados dada la generación de inmunidad híbrida. De otro lado, debe tenerse en cuenta que ninguna vacuna es efectiva en un 100% y que existen factores individuales, como determinadas condiciones de salud, que pueden afectar esta efectividad. Por el conocimiento biológico relacionado con otros virus, es posible que se requiera revacunar a toda la población o a determinados subgrupos poblacionales, especialmente a quienes presentan mayor vulnerabilidad ante la infección.



- Las vacunas pueden cambiar el comportamiento humano. Es altamente probable que, al alcanzar altas tasas de vacunación, se incrementen las interacciones sociales, además, pueden presentarse cambios comportamentales relacionados con el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, lo cual, unido a la desigualdad en la asignación y aplicación de las vacunas, puede representar un riesgo para la propagación y surgimiento de nuevas variantes.



El Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 incluía como propósito aportar a la “posible” inmunidad de rebaño, como se indica en el Decreto 109 de 2021. No obstante, y pese los argumentos antes expuestos, la vacunación de la población colombiana continúa siendo un objetivo estratégico en la ruta para el control de la epidemia en el país, de manera que se pueda avanzar gradualmente con la intensión de inmunizar al mayor número de personas, lo que incluye la aplicación de dosis adicionales y de refuerzo a grupos de riesgo.



De ahí que lo anunciado por el alcalde de La Ceja no es técnicamente exacto y aunque resulta favorable haber vacunado a más del 70 por ciento de los habitantes de ese municipio, no es el primero en el país en alcanzar esta proporción.



Según las autoridades de salud, se requiere que en lo posible se amplíe esta cobertura a la mayoría de su población como ya lo hicieron Leticia, San Andrés, Santa Catalina y Providencia, entre otros.

