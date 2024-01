¿Cómo volver a la rutina de ejercicio luego de la temporada de vacaciones?

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas se pusieron como propósito iniciar juiciosamente a practicar algún deporte, o quieren seguir fortaleciendo su salud con rutinas de actividad física que han adquirido en el pasado, pero que con las vacaciones se suelen descuidar.



“En la temporada de fin de año tenemos excesos de alimentos o de sedentarismo, y entonces el ejercicio aparece en esa lista de propósitos que se trazan las personas para el nuevo año”, señaló Ana Holguín, doctora especialista en medicina integrativa.

Los beneficios del deporte en el organismo son variados. Por ejemplo, de acuerdo con Constanza Vanegas, Coordinadora de Deportes Acuáticos de Compensar, “con la natación se contribuye al aumento de la capacidad pulmonar y a la mejora del sistema respiratorio, y también beneficia la circulación”.

También puede traer en la salud mental; según Vanegas: “este deporte como otros tiene efectos positivos en la gestión del estrés, promueve la mejora de la memoria, el enfoque y la claridad mental”.

La natación es uno de los deportes que puede empezar a practicar en este inicio de año. Foto: Cortesía

Ejercicio luego de las vacaciones

Holguín enfatizó que, si no se tiene un hábito establecido de ejercicio, lo más indicado al principio es recibir la asesoría de un profesional. “A las personas que nunca han hecho algún deporte es indispensable orientación sobre qué ejercicios se deben realizar”, dijo.



También, para aquellas personas que tenían su rutina de ejercicio, pero por la temporada de vacaciones decidieron no continuar, la experta les recomienda iniciar de manera paulatina y muy despacio para que no se presenten las lesiones.



Las personas que no han hecho ejercicio pueden salir a caminar durante cierto tiempo, subir y bajar escaleras, y en caso de querer realizar actividades de peso, deben comenzar realizando pocas repeticiones.

Practicar ejercicios de alta intensidad luego de una temporada larga de descanso puede generar riesgos en la salud de las personas. Foto: iStock

“El ejercicio trae diversos beneficios para nuestro bienestar, pero si no se hace de la manera adecuada, puede generarnos problemas deletéreos en la salud”, detalló Holguín, lo que quiere decir que pueden revertirse sus acciones positivas en riesgos en nuestro organismo.



Además, agregó que, si no se tiene cuidado al momento de realizar actividad física, esto puede incidir en la aparición de la inflamación y los dolores crónicos, que en ocasiones muchas personas no les presta atención, pero que deben ser tenidas en cuenta debido a que cuando la inflamación no se trata puede convertirse en una patología mayor.



“La inflamación es una respuesta coordinada de nuestro sistema inmunológico que se activa tras un daño específico, como infección, golpe, fractura, enfermedad, entre otros, y que pretende lograr la curación y/o cicatrización de los tejidos afectados”, detalló.

Prevención del dolor crónico

Holguín recalcó que las lesiones osteomusculares y tendinosas, también son otro riesgo de iniciar una rutina de ejercicio de forma inadecuada, además si no se hace un proceso de recuperación estable con su respectivo reposo puede volverse crónico.



La alimentación es otro factor importante para el cuidado de la salud. Foto: iStock

“Esto pasa cuando nosotros nos enfrentamos a dolores que aparecen y desaparecen en principio con menos frecuencia, pero con el pasar del tiempo se vuelven persistentes y permanentes, que requerirán de medicamentos que pueden generar efectos secundarios”, señaló.

Ante la posibilidad de que se presenten lesiones y problemas de salud durante este año, la doctora Holguín, reiteró la necesidad de empezar con una sana alimentación, realizar una actividad física con el respectivo asesoramiento, y en el caso de presentarse una lesión muscular, utilizar medicamentos de origen natural biorreguladores que ayudarán a la recuperación frente a la inflamación fisiológica que se pueda presentar durante el ejercicio.

Por su parte, Vanegas recomendó que como un primer deporte se puede practicar la natación, donde se activan diversos grupos musculares de forma paralela, y que no genera impacto en las articulaciones, "siendo una opción se activan extensos grupos musculares de manera simultánea, sin generar impacto en las articulaciones, convirtiéndola en una opción óptima para la recuperación de diversas patologías o lesiones".

