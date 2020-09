Covid-19 causó el 11 % de todas las muertes en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este martes un nuevo informe sobre estadísticas vitales en el que se revelan los datos de natalidad y mortalidad en el segundo trimestre, en lo corrido del año, en el 2019 y un análisis sobre muertes confirmadas y sospechosas por covid-19 en Colombia.

Uno de los datos más importantes de este informe es que la covid-19 se ubica como una de las principales causas de muerte tanto en hombres como en mujeres, en un hecho inédito en la historia reciente, en razón de que se trata de una enfermedad que hasta hace unos meses no se conocía. De hecho, el impacto es tan grande que su presencia en el segundo trimestre desequilibró las estadísticas de mortalidad de la primera mitad del año.



Para la muestra está que de las 150.114 muertes que se registraron entre enero y julio de este año en Colombia por todas las causas, el 11,21 por ciento (16.832) fueron, prácticamente, consecuencia directa de un virus desconocido. En concreto, la pandemia provocó el 12,5 por ciento de todos los fallecimientos de hombres y el 9,5 por ciento de todas las muertes de mujeres hasta julio en el país.



Tanto así que la suma de los decesos confirmados y sospechosos de covid-19 ocupan el segundo lugar entre todas las causas de muerte en hombres y en mujeres, y llama la atención que en el caso concreto de ellos desplaza de esa posición a los homicidios, que en el 2019 se cobraron la vida de 11.849. Entre enero y julio hubo casi el doble de fallecimientos por covid-19 que por esta causa violenta.



Pero también se confirmó que al sumarlas, las muertes relacionadas con la pandemia superaron en 29 por ciento la mortalidad por homicidios y accidentes sumados, en un periodo en el que se redujeron drásticamente las muertes por causa externa, debido al confinamiento.



Otra conclusión es que por cada homicidio tanto en hombres como en mujeres hubo tres muertes relacionadas con la pandemia, una situación “inesperada y fuera de lo común” para una patología recién conocida, según explica la salubrista Elizabeth Beltrán.



Confirmadas y sospechosas

Al comparar el segundo trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, las muertes confirmadas y sospechosas de covid-19 también figuran como la segunda causa de muerte natural en Colombia tanto en hombres como en mujeres.



En el informe del Dane se señala que la primera causa de muerte natural en los hombres en este periodo fueron las enfermedades isquémicas del corazón, con 5.012 fallecimientos (17,7 por ciento de las 28.340); y le siguen las ocasionadas por el “resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias”, con 4.200 (14,8 por ciento).



Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, las muertes confirmadas y sospechosas por covid-19 son el 98 por ciento de esa categoría, denominada “resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias”, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene aún una clasificación específica para el coronavirus.



Oviedo explicó que en el segundo trimestre del año pasado, por ejemplo, las tres principales causas de muertes eran las enfermedades isquémicas del corazón, las de vías respiratorias inferiores y las cerebrovasculares, que representaron el 33 por ciento en ese periodo. Sin embargo, del 1.º de abril al 30 de junio de 2020, las muertes relacionadas con la pandemia toman el segundo lugar.



Una lupa al covid-19

En cifras globales, según el informe, entre el 1.º marzo y el 31 de julio de 2020 se reportaron 12.311 defunciones por covid-19 confirmado y 4.118 muertes sospechosas de ser causadas por el nuevo coronavirus, mientras que las defunciones por neumonías e influenzas fueron 3.128 en ese periodo.



La relación dicta que por cada tres muertes confirmadas por covid-19 en Colombia hay una sospechosa. Y como dato por resaltar está que, según el Dane, la primera defunción sospechosa de ser causada por covid-19 se registró el 2 de marzo y confirmada, el 16 de marzo.



Al ampliar el tiempo de análisis y revisar lo ocurrido a lo largo de 2020 y el exceso de mortalidad, el Dane revela que entre las semanas epidemiológicas 1 y 30 hubo 14.662 defunciones más que el promedio de los últimos cinco años por todas las causas. Este exceso está jalonado por las muertes confirmadas y sospechosas de covid-19, según afirmó el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo.

Más datos

Las estadísticas demuestran que por cada muerte hubo 2,2 nacimientos entre enero y julio. De hecho, el informe revela que entre enero y julio de 2020 hubo 342.949 nacimientos, de los cuales el 51,5 por ciento fueron hombres. Las madres entre los 20 y los 24 años son el grupo de mayor participación en este indicador. Y llama la atención que las madres menores de edad entre los 15 y los 19 años fueron el 17,7 por ciento, y entre los 10 y los 14 años, el 0,7 por ciento.



En lo corrido del año, la mayoría de recién nacidos (87,8 %) tuvo un peso considerado normal (por encima de 2.500 gramos), y los bebés con bajo peso fueron 9,4 por ciento.

Se observa que en todo el 2019 hubo 639.820 nacimientos, con una disminución del 1,4 por ciento frente a 2018. Y el año pasado, los partos de menores de edad bajaron el 4,6 por ciento en comparación con el periodo anterior.



En total, el año pasado fueron 243.271 muertes, lo que da una relación de 2,6 nacimientos por cada fallecimiento.



‘La pandemia explica el exceso de mortalidad’: Juan Daniel Oviedo, director del Dane

¿Qué tanto ha impactado la pandemia en el exceso de mortalidad?



Al 31 de julio, el Dane reportó un total de 12.311 defunciones confirmadas por covid-19, junto con 4.118 en las cuales se sospecha que el covid-19 fue la causa efectiva de muerte. Esto representa un total de 16.429 defunciones. Complementariamente, entre las semanas 1 y 30 de 2020 se evidencia un exceso de mortalidad de 14.662 defunciones, calculado como la diferencia obtenida de restar el número de muertes en 2020 al promedio de defunciones del mismo periodo de los últimos 5 años para defunciones por todas las causas. Esto significa que el covid-19 junto con la reducción de mortalidad por homicidios y accidentes de tránsito explican de forma contundente el comportamiento de exceso de mortalidad en lo corrido del año.



¿La reducción de las madres adolescentes es una tendencia o un hecho puntual?



La reducción de los nacimientos de mujeres entre los 10 y los 14 años, así como de las de 15 a 19 años, es una tendencia que se observa desde el 2012. No obstante, desde el 2017, la reducción ha sido mayor que en los 5 años anteriores.

¿Cómo va la investigación de muertes sospechosas de covid-19? ¿Por qué no se ha reclasificado ninguna?



El proceso de reclasificación es dispendioso e implica un despliegue de capacidades a nivel territorial del sistema interinstitucional de estadísticas vitales. Es indispensable ubicar las familias del fallecido y recopilar información sensible de varias fuentes para determinar la causa real del fallecimiento. Por estos motivos, además de las limitaciones que impone la pandemia misma, el proceso de reclasificación avanza paulatinamente. No obstante, es importante precisar que el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia ha realizado procesos de análisis y cotejo con las secretarías departamentales y municipales de salud para recabar elementos que permitan confirmar las defunciones asociadas con covid. El resultado final consiste en la confirmación o en el descarte por asociación con una patología alternativa. Esto significa que en las cifras puede trasladarse una defunción del grupo de sospechosos al de confirmado o a otras causas, y como tal no habría un grupo denominado de muertes reclasificadas.



¿A qué se debe la reducción de las muertes por causa externa en el primer semestre?



La reducción de las muertes por causa externa se debe, principalmente, a la reducción de homicidios y accidentes de transporte terrestre desde que se iniciaron las medidas de restricción a la movilidad, impuestas por el Gobierno Nacional, así como por autoridades municipales y departamentales.

