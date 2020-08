Deudas a hospitales y clínicas superan los $ 40 billones: Procuraduría

“A las IPS privadas, públicas y mixtas del país les adeudan más de $ 40 billones, lo que afecta gravemente la prestación de servicios médicos asistenciales y el derecho a la salud de los colombianos”, acaba de advertir en un informe preventivo la Procuraduría General de la Nación.

En el documento se puntualiza que la deuda con los hospitales y clínicas privadas asciende a $ 28 billones, mientras que la de los de carácter público alcanza los $ 11,4 billones y para los mixtos la cartera en mora es de $ 590.261 millones.



Y en ese sentido, de acuerdo con el informe del ministerio público, las principales deudoras son las EPS que se encuentran operando, con $ 19,5 billones, mientras que las inactivas deben más de $ 4,6 billones.



Al revisar las EPS con mayores deudas a estas instituciones aparece en primer lugar la Nueva EPS, con $ 3,9 billones y le siguen Medimás ($ 2,1 billones), Coomeva ($ 1,6 billones), Asmet Salud ($ 966.227 millones) y Coosalud ($ 931.678 millones).



Por el lado de las empresas aseguradoras que están en liquidación la cartera la lideran Cafesalud con un monto de $ 1,3 billones, Saludvida ($ 947.279 millones), Saludcoop ($ 686.964 millones), Emdisalud ($ 465.416 millones) y Comfacor ($ 308.188 millones).



El resto de las acreencias a los hospitales y clínicas del país están repartidas entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con cuentas por más de $ 800.000 millones, y las entidades territoriales, que adeudan más de $ 2 billones.



Entre ellas, Bogotá es la que más le debe a la red pública y privada del país con más de $ 237.000 millones, anota la Procuraduría.



Llama la atención en el informe del organismo de control que si bien a las EPS se les han pagado por giro previo $ 8 billones por servicios por fuera del plan de beneficios en salud (no PBS), estas no han formalizado pagos por $ 1,5 billones a los prestadores.



En ese sentido, el ministerio público le solicitó a la Superintendencia de Salud un informe en el que relacionen las acciones adelantadas frente a los acuerdos de pago incumplidos, acciones de vigilancia y control a las EPS en mora y aquellas que no han formalizado los pagos por giro previo relacionados con los recobros no PBS.

Atención de emergencia sanitaria

En otro aparte del informe preventivo, la Procuraduría hace notar la baja ejecución por parte del Gobierno de los $ 8,2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria y para el aseguramiento en salud de los colombianos.



“El Ministerio de Salud ha ejecutado un poco menos de medio billón de pesos ($ 443.495’055.780) en las líneas de ampliación de la oferta de servicios de salud, que busca aumentar la capacidad instalada en el país para la adecuación y compra de insumos destinados a la atención de la enfermedad y la línea de fortalecimiento de la salud pública, cuya finalidad es elevar las capacidades específicas para responder a la emergencia a través del fortalecimiento de los laboratorios de salud pública departamentales y distritales, garantizando el diagnóstico oportuno de los casos positivos a covid-19”, dice la Procuraduría.



Sin embargo, se identificó que no se han ejecutado los rubros correspondientes al aseguramiento, ampliación de la oferta de servicios y el fortalecimiento de la salud pública, para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía.

