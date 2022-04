Deisy, 17 años, tiene claro que aun no quiere ser madre. La decisión la tomará cuando esté segura de que es su deseo y que lo podrá afrontar con los recursos físicos, emocionales y económicos necesarios. Sin embargo, en su entorno esa no es la regla. Deisy vive en el departamento de Nariño, y constantemente ve niñas y adolescentes, que como ella, quieren estudiar pero que pierden esa opción porque quedan embarazadas. “Es algo duro, y claramente es una violencia que se está dando en nuestros entornos”, asegura esta joven.

Ese hecho que resalta Deisy: “que pierden esa opción”, la opción de estudiar, es un eslabón del ciclo de la pobreza. Estudiar, como lo han señalado organizaciones como el Banco Mundial y la Ocde, es uno de los principales factores de movilidad social, es decir, que una persona que nace en un contexto de pobreza pueda avanzar en la escalera de ascenso económico y calidad de vida. Sin poder estudiar, se termina convirtiendo en un ciclo difícil de frenar.



Por ejemplo, a Deisy le marcó la vida haber tenido la posibilidad de acceder a educación sexual. La cual le ha permitido entender las consecuencias de los embarazos tempranos para su vida y su futuro. Pero esa no es la norma en la sociedad colombiana. Prueba de ello son los resultados del informe ‘Madre: lo esencial de lo esencial’, de la Fundación Éxito.



En el documento, basado en estudios, encuestas y estadísticas, se demuestra la estrecha relación de la salud, la educación y la edad de la madre con el éxito del hijo, en todos los niveles: salud, desarrollo intelectual, progreso social, educativo y económico. Pero, en particular, se resalta un ítem en específico: el nivel educativo de la madre como determinante en la desnutrición de los niños.



Los resultados del informe son escandalosos. Basado en los datos más recientes del Dane, hay cifras como que el 68,18 por ciento de todos los niños y niñas que nacen cada año son de madres cuyo grado máximo de educación es bachillerato; que solo tienen preescolar, 0,24 por ciento; básica primaria, 11,66 por ciento; básica secundaria, 21,5 por ciento, y media académica o clásica, 34,76 por ciento.



(Además: Con tecnología y conectividad se transforman vidas en Antioquia).



Un ejemplo de la gravedad de esas cifras es que la mamá, su salud y educación se consideran como determinantes sociales frente a la desnutrición crónica: existen 6 veces más posibilidades de que un niño, hijo de una mujer no educada, sufra desnutrición crónica. Específicamente, se ha encontrado que, si la madre tiene entre 10 y 12 años de educación, la probabilidad de que el hijo sufra desnutrición crónica es 4,8 por ciento menor si se compara con la del hijo de una madre sin educación.



Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del año 2015, Ensin, en el país la prevalencia de desnutrición crónica o retraso en la talla (DNC) en menores de 5 años es de 10,8 por ciento. Para los hijos nacidos de una madre con bajo nivel educativo la cifra se duplica 20,6 por ciento y para los hijos de madres indígenas, casi que se triplica la media nacional: 29,6 por ciento.

Miguel Barrios Acosta, médico pediatra y profesor titular en la Universidad Nacional, explica que no es que la educación per se brinde garantías específicas para ser un buen padre o una buena madre, pero también es verdad que las competencias humanas, los desarrollos y particularmente la capacidad del cuidado hacia los demás se van incrementando en la medida en que las personas tienen posibilidad de desarrollar distintas áreas de formación. “Y muchas áreas de formación están ancladas a la educación”, dice.

Madre muy joven

“Mi plan no era quedar embarazada. Tenía 16 años cuando me enteré de que esperaba a Isabella, en ese entonces yo no me llevaba bien con mi mamá, peleaba mucho con ella, por esa razón me fui de la casa, dejé a un lado mis estudios e intenté vivir con el papá de la niña, pero no funcionó. De métodos anticonceptivos poco sabía; incluso, me enteré de que estaba en embarazo 15 días después de empezar a planificar, puesto que mi suegra me recomendó que lo hiciera”, relata Sol, de 18 años.



El informe de Fundación Éxito señala que cerca del 50 por ciento de los niños y niñas que nacen en Colombia son de madres muy jóvenes, máximo 24 años; y el 18 por ciento tiene como madre a una niña, es decir, entre 10 y 14 años. Además, el estudio señala que los niños de mayor riesgo son los hijos de mujeres entre los 10 y 19 años, es decir, que hay una relación importante entre el estado nutricional de los niños y el embarazo adolescente.

Mi plan no era quedar embarazada. Tenía 16 años cuando me enteré de que esperaba a Isabella, en ese entonces yo no me llevaba bien con mi mamá, peleaba mucho con ella, por esa razón me fui de la casa FACEBOOK

TWITTER

Ángela Anzola de Toro –presidenta ejecutiva de Fundación Plan– explica que los embarazos en adolescentes (y en particular en las niñas) pueden analizarse desde diferentes perspectivas; por ejemplo, la referente a su relación directa con los bajos niveles de educación, así como con la disminución de ingresos económicos que lleva, generalmente, a situaciones como la pérdida de oportunidades académicas y laborales, hecho que acentúa y perpetúa las brechas de desigualdad estructural.



Además, se ha identificado que los embarazos de madres jóvenes presentan mayores riesgos en cuanto a nacimientos antes de término, mortalidad infantil y bajo peso al nacer. Así mismo, las madres adolescentes están menos preparadas física y psicológicamente para atender las necesidades del niño, entre ellas, la de ser lactado. Existe una alta correlación entre embarazos adolescentes y condiciones socioeconómicas adversas.



Por su parte, Anzola explica que también es importante tener en cuenta las implicaciones nocivas de la naturalización de la violencia sexual en contra de las niñas. “Esto hace que se invisibilicen los cientos de actos sexuales con niñas menores de 14 años que terminan con embarazos, aparentemente, consentidos con personas que les superan en edad y madurez. Entre otros aspectos, lo que conlleva a contraer y mantener relaciones de pareja en las que existen relaciones de poder explícitas entre las niñas y los hombres adultos”.



En todo lo anterior, no podemos olvidar que es indispensable entender que estas acciones como el acceso a educación integral en sexualidad deben contemplar el entendimiento de que las niñas son diversas, sus contextos y culturas también y debemos responder a esto para no generar acciones con daño al homogeneizar a todas como si fueran iguales y tuvieran experiencias de vida en las mismas condiciones, aclara la presidenta ejecutiva de Plan.

“Todo comienza en la primera infancia y las madres más maduras, fortalecidas y educadas van a tener más recursos, a todo nivel, para guiar a sus niños en la primera infancia, lograr mejores niveles de lactancia materna y proveer mejores alimentos de alto valor nutricional que les permita crecer adecuadamente y de manera integral: en talla, peso, en desarrollo y en coeficiente intelectual”, concluye Diana Pineda, líder de Inversión Social de la Fundación Éxito.

230 embarazos accidentales en el mundo cada minuto

Un llamado de atención, pero también una crisis de salud pública a nivel global. Así ha descrito el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) el problema en el mundo del embarazo no intencional o accidental, del que da cuenta en un informe llamado ‘Visibilizar lo invisible’ que fue presentado esta semana.



El documento señala que uno de cada dos embarazos en el mundo no es intencional: alrededor de 121 millones al año. Un promedio de 331.000 cada día; 13,791 por hora y 230 por minuto. Y más del 60 por ciento de ellos termina en aborto.



Y de los embarazos accidentales que terminan en aborto, 45 por ciento se realiza en condiciones de riesgo y 13 por ciento termina con la muerte de la mujer. La UNFPA aclara que un embarazo no intencional no siempre es no deseado; algunos terminarán en interrupción y otros no.

El reporte apunta a la pandemia como un factor que agravó esta situación. Las largas cuarentenas y la crisis sanitaria que generó el covid-19, provocó una interrupción de suministros y servicios de salud en todo el mundo, y en particular de anticonceptivos, señala el estudio. Durante los primeros 12 meses de la crisis sanitaria mundial, la interrupción de suministros duró en promedio 3,6 meses, lo que ocasionó 1,4 millones de embarazos no intencionales, según el informe.

Golpe al PIB de A. Latina

El estudio dedica un aparte al embarazo adolescente en América Latina y el Caribe. El informe estima que el embarazo adolescente en esta región genera a los países costos, en promedio, del 0,35 % del producto interno bruto (PIB). Esto, en términos monetarios, equivale a 1.242 millones de dólares anuales por país, según la UNFPA. Los cálculos del estudio analiza lo que denomina “costo de oportunidad”, que se refiere a gastos que demanda cada niña o adolescente que se embaraza. Los datos fueron recogidos en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.



Esa cifra cubre, en estos países, gastos asistenciales. Además, el Estado pierde ingresos, porque las adolescentes embarazadas no participan en el mercado laboral y no aportan al sistema tributario.



Por último, el estudio revela un dato preocupante: debido al efecto de la pandemia, que aún no termina, se estima que “entre 400.000 y 500.000 embarazos adolescentes adicionales se van a registrar el año que viene”. Estos embarazos tendrán un “costo marginal”, para América Latina y el Caribe de “600 millones de dólares”, informó Federico Tobar, asesor regional en sistemas de salud de la UNFPA.



ORLANDO RESTREPO Y SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

Más noticias A fondo

-Padres ucranianos escriben sus números en sus hijos por si se pierden

-¿Las parejas sin hijos son más felices?

-‘Si Bogotá no supera la desnutrición crónica, Colombia no lo hará’