Informe de Contraloría: Nueva EPS dice que el dinero se giró a IPS en 1.123 municipios

Luego de que el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, sostuviera que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ​(Adres) “está al día” con los giros a las EPS y que este año ha girado 64 billones de pesos, múltiples actores del sector de la salud se han pronunciado sobre las causas que mantienen el hueco financiero del sistema.

Al respecto, el órgano de control aseguró que se encuentra revisando giros no soportados de algunas EPS, por lo cual se harán visitas especiales a estas empresas de salud. Por ejemplo, Nueva EPS giró en 2022 un total de cerca de 1.5 billones de pesos más de lo que soportó con información contable.



"Si solo con la Nueva EPS estamos hablando de 1.5 billones de pesos sin justificar en factura, ¿qué podría estar pasando con las más de 30 EPS del país?", cuestionó Zuluaga.

Facebook Twitter Linkedin

Nueva EPS asegura haber realizado más de 250 millones de atenciones, Foto: Nueva EPS

Sobre estas afirmaciones, Nueva EPS aseguró, que protege y respalda a cerca de 11 millones de afiliados, garantizando el acceso y la oportunidad en el servicio de salud. Por el concepto de prestación de servicios en salud, paga anualmente cerca de $ 19 billones a la red pública y privada del país.



En consecuencia, los $ 1.5 billones a los se refiere el Ente, fueron girados en su totalidad a las diferentes IPS para la atención de nuestros afiliados en los 1.123 municipios en el país.



Tras las diferentes visitas y mesas de trabajo con la Contraloría, la entidad reiteró una total disposición de entregar los soportes necesarios.



Precisamente a la fecha, Nueva EPS asegura haber realizado más de 250 millones de atenciones, las cuales han sido prestadas por cerca de 4.000 prestadores a lo largo y ancho del territorio.



También aseguró que garantiza que los dineros públicos son destinados exclusivamente en la prestación y acceso de servicios de salud de los afiliados, por ello sus libros "están abiertos para ser consultados sobre el manejo y administración de los mismos".



Sobre la actual crisis financiera del sistema, vale la pena recordar que el Gobierno y la Adres han afirmado que se encuentran al día con los pagos del sistema. No obstante, expertos aseguran que el hueco financiero responde a otros factores como un mal cálculo (insuficiencia) de la UPC que desbordó la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y un lío en los pagos de Presupuestos Máximos que no ha tenido solución.



A esto habría que sumarle otros factores como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Sobre este asunto, las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por estas mismas entidades para gestionar la siniestralidad.



En este sentido, es válido señalar que el Contralor General también reconoce deudas de la Nación con el sistema de salud. Estas ascenderían a 1.6 billones en 2022 y 1.5 billones en 2023 por presupuestos máximos y ajustes. Asimismo, vale la pena señalar que la adición presupuestal que se hizo este año al sector, no habría sido suficiente.

Más noticias de Salud