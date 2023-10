Informe: Bogotá cae 16 puestos en su desempeño en salud / Estas serían las razones

El Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud entregó en Índice Departamental en Salud (InDes), con el que busca ofrecer una visión general del desempeño del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia a nivel departamental.



Los resultados evidencian una mejora general progresiva del sistema, pasando de un promedio de resultados estandarizados de 61,6 puntos en 2019 al resultado actual que es de 69,3 puntos.



Llama la atención que esta tendencia no aplica para todas las entidades territoriales. En el caso de Bogotá, que en el InDes anterior se encontraba en el primer puesto, existe un descenso al puesto 16, puesto que ha desmejorado especialmente en dimensiones como desempeño institucional, percepciones y opiniones de los usuarios y financiamiento de la salud.

Los resultados también indican que los departamentos con menor desempeño en el ejercicio del InDes son Vaupés, Chocó y Vichada, que han ocupado los últimos lugares en la mayoría de las mediciones realizadas.



Por otro lado, vale la pena destacar que el departamento de Boyacá presentó un incremento en todas sus dimensiones, a excepción del gasto en salud que bajó para el presente índice, situación que no le impidió llegar al puesto 1 en la puntuación del InDes 2023.



Precisamente, en el informe, los autores aseguran que la dimensión que requiere mayor atención en el país es el gasto en salud, analizada mediante el giro autorizado por recobros, ya que son 6 departamentos que puntúan en el último cuartil, lo que quiere decir que en el país es alta la cantidad girada por recobro. Esta situación abriría algunos interrogantes: ¿las EPS se están sobregirando por falta de previsión? ¿los rubros presupuestados tienen falencias en su cálculo?



La otra dimensión que requiere de mayor atención en los territorios colombianos es la satisfacción de los usuarios ante los servicios de las Instituciones Prestadoras y Promotoras de Salud. El 30% de los departamentos registran percepciones deficientes sobre este aspecto.



Aun así, los autores destacan que en los departamentos donde la percepción ciudadana es más deficiente se registran de forma inversa los menores porcentajes de quejas y reclamos (PQRD) interpuestas en el país. "Esto debería ser sujeto de estudio, dado que una posible hipótesis puede ser la falta de información acerca de los derechos que les corresponden a los usuarios", comenta el informe.



Por otro lado, el 18% de las entidades territoriales en salud, muestran deficiencias en la forma de gobernanza que instauraron, dado que se observan falencias en las estructuras mismas que no permiten operar de forma transparente y libre de corrupción.



"Es prudente que las entidades territoriales se tracen metas más ambiciosas en el control de enfermedades crónicas, que además de ser precursoras de otras patologías generadoras de grandes pérdidas humanas y económicas para el país, registran discapacidades de consideración en la población colombiana", dice el documento.



Así mismo, los indicadores destacan que la falta de oportunidad en la prestación del servicio en salud está generando una percepción regular de las instituciones prestadoras y promotoras de salud, opacando la gestión del riesgo que puedan estar efectuando en un segundo plano y que no es tan visible para la ciudadanía.



Ante este escenario, el informe destaca que la educación en salud es relevante puesto que se puede enseñar a la ciudadanía la pertinencia y funcionalidad de muchos de los servicios que prestan las instituciones en su amplia oferta.

