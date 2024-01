Infertilidad: grave problema de salud pública mundial

El aumento de la edad para concebir en hombres y mujeres, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias tóxicas, la promiscuidad sexual, el estrés, el sedentarismo, la contaminación, la mala alimentación, la obesidad, la exposición a contaminantes ambientales son sólo algunos de los factores que están ayudando a disparar hoy las tasas de infertilidad en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima, en un reciente informe, que un “17,5 por ciento de los adultos (hombres y mujeres) es decir, alrededor de uno de cada seis, presentan infertilidad”, por lo que es necesario prestar atención urgente a este problema de salud pública, que se suma a las ya preocupantes consecuencias socio-económicas del envejecimiento del planeta debido a la ausencia de personas con capacidad para trabajar que se proyecta en un futuro.



Paralelamente, el envejecimiento es alarmante en Japón, Italia y Grecia, donde el 26,34 por ciento, el 22,04 por ciento y el 21,26 por ciento de la población, respectivamente, sobrepasa los 65 años, mientras que en Taiwán, Corea del Sur, España, Polonia, Portugal, Austria, Bulgaria, Serbia y otros países, las tasas de fertilidad están muy por debajo de la llamada tasa de reemplazo poblacional: 2,1 nacimientos por familia, lo que pone en riesgo el futuro de esas naciones y el mundo. En España es de 1,3 hijos por mujer y en Corea del Sur, de 0,7.



En América Latina, la tasa de fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo desde el 2015, y ya se ubica en 1,85 hijos por mujer (1,7 en Colombia), según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Un problema común

Pero volviendo al tema específico de la infertilidad, la OMS subraya que esta problemática “varía poco de una región a otra y las tasas son similares en los países de ingresos altos, medianos y bajos, lo que demuestra que se trata de un importante problema de salud pública en todos los países”. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, sostiene que el informe “revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones”.



“La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos e incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”, afirma.



El informe de la OMS se basó en el análisis de 12.241 estudios sobre infertilidad realizados en todo el mundo entre 1990 y 2021, y obtuvo datos pertinentes de unos 133 seleccionados. El análisis aportó pruebas “concluyentes” sobre la elevada tasa de infertilidad en el mundo y dejó en evidencia “la persistente falta de datos al respecto en muchos países y en algunas regiones”, sostiene la OMS.



Por eso, el organismo pide que “los países proporcionen más datos sobre la infertilidad, desglosados por edad y por causa, para ayudar a cuantificar el problema, determinar quién necesita atención y saber cómo se pueden reducir los riesgos”.

La OMS define la infertilidad como “un trastorno del aparato reproductor (masculino o femenino) consistente en la incapacidad para lograr el embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Afirma que la infertilidad “puede causar mucha angustia, estigmatización y dificultades económicas y afectar al bienestar mental y psicosocial de las personas”.



En Colombia, la infertilidad “sigue las tendencias mundiales del reporte de la OMS. Un aumento de su prevalencia entre el 15 y el 20 por ciento y una limitación al acceso en los servicios de prevención, consulta, diagnóstico y tratamiento”, dice a EL TIEMPO Felipe Vergara, ginecólogo-obstetra, especialista en medicina reproductiva, médico en el Instituto de Reproducción Humana, Procrear, y director de La Fundación Médica Reproductiva (Fumrep), en Barranquilla.



La entidad, sin ánimo de lucro, busca facilitar y aumentar el acceso de la población de bajos recursos, con ingresos menores a cuatro salarios mínimos vigentes, a los principales servicios de medicina reproductiva.



En la infertilidad podría influir hasta el uso abusivo de la tecnología, dice a EL TIEMPO el doctor Elkin Lucena, pionero en reproducción asistida en Colombia y América Latina. “En los hombres, el computador portátil puesto sobre sus piernas, especialmente en la zona de sus testículos, afecta la capacidad reproductiva ya que el calor que produce el aparato disminuye la movilidad de los espermatozoides, alterando su capacidad de fecundar”, asegura Lucena, quien es también director del Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad (Cecolfes), que funciona hace 45 años. Él además afirma que “las ondas electromagnéticas que generan los aparatos electrónicos, alteran el metabolismo de las células del cuerpo, incluidas las células ováricas y testiculares”.



Los estudios sobre el tema, sin embargo, no son concluyentes y, según algunos investigadores –entre ellos los del grupo de Agarwal, en Cleveland, Estados Unidos–, se necesitan más investigaciones bien diseñados que confirmen y apoyen de manera precisa los posibles efectos negativos de dispositivos electrónicos en la fertilidad masculina.



Por su parte, el doctor Vergara, sostiene que “aún se estudia si compuestos químicos de productos plásticos, herbicidas y otros componentes de artículos de uso masivo pueden afectar la reserva o función del ovario y la calidad de los espermatozoides e impactar en las tasas de infertilidad en la población”.



Pero agrega que, tal vez, “el mayor impacto sobre la infertilidad está relacionado con la postergación de la maternidad en la mujer. Hoy consideramos una disminución progresiva de la función del ovario a partir de los 35 años y empeora a los 38”.

En América Latina

En América Latina, antes del informe de la OMS, “solíamos decir que una de cada diez parejas tendría problemas de fertilidad, pero hoy esa cifra cambió a una de cada seis, independientemente de la clase social. Esto debe ser considerado como un problema de salud pública”, sostiene Vergara. Al analizar el problema y su posible solución en nuestro medio estima que “las clases sociales menos favorecidas económicamente corren el mayor riesgo de no encontrar una solución debido a los altos costos de los servicios y la falta de cobertura del sistema de salud”.



La OMS considera que, pese a la magnitud del problema de infertilidad en el mundo, se disponen soluciones “como la fecundación in-vitro”, pero denuncia que no hay suficiente financiación y esas técnicas resultan poco accesibles debido a su elevado costo, el estigma social y su escasa disponibilidad.



En algunos países, como Uruguay y Argentina, se ha registrado una mejoría en el acceso a los servicios de medicina reproductiva en los últimos cinco años, pero Colombia no ha corrido con la misma suerte.



De acuerdo con la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Colombia ocupa el puesto 11 entre 15 países latinoamericanos en materia de servicios de medicina reproductiva, con 80 ciclos por millón de habitantes, mientras que Uruguay y Argentina registran 558 y 490 ciclos, respectivamente, por cada millón de habitantes.

Un ciclo consiste en extraer los óvulos de los ovarios para mezclarlos con el esperma masculino y producir embriones. La duración de un ciclo es de aproximadamente 4 a 5 semanas (ciclo ovárico). “Los habitantes de los países más pobres gastan una proporción relativamente elevada de sus ingresos en terapias contra la infertilidad, superior a la de países más ricos. A menudo, estos gastos exorbitantes impiden que las personas accedan a dichos tratamientos”, sostiene la OMS en el informe.



“Millones de personas afrontan gastos astronómicos para tratar su infertilidad, lo que hace de esta cuestión un importante problema de equidad y, con frecuencia, eso se convierte en una trampa que empuja a la pobreza”, de acuerdo con la doctora Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS. “La mejoría de las políticas y la financiación pública facilitaría considerablemente el acceso a los tratamientos y protegería a los hogares más desfavorecidos para que no caigan en la pobreza”, añade.



En opinión del doctor Vergara, “la limitación al acceso de los tratamientos contra la infertilidad en nuestro país desempeña un papel fundamental en el aumento de la misma”. A eso agrega que en Colombia se registra, también, un aumento “de las enfermedades ginecológicas y urológicas que no son prevenidas ni diagnosticadas a tiempo y cuya progresión, en muchos casos, empeora la enfermedad, disminuyendo la posibilidad de embarazos espontáneos y aumentando el riesgo de infertilidad”. Recuerda que “China permitió tener dos hijos por familia desde el 2015 porque se proyectaron graves consecuencias socioeconómicas a futuro”.



Ley marco en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia adoptó, en el marco de la ley 1953 de 2019 sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, una política pública para el tratamiento de la infertilidad, basada en la investigación, prevención, educación, diagnóstico y tratamiento oportuno. Pero esa política pública “está estancada porque se aprobaron solamente los tratamientos de baja complejidad, como la inseminación intrauterina, cuyos costos son inferiores a los de los tratamientos de alta complejidad, como las técnicas de fertilización in-vitro”, denuncia el doctor Lucena.



“Los tratamientos de baja complejidad no son tan efectivos comparados con los tratamientos de fertilización in-vitro”, explica. El 12,1 % de las mujeres colombianas de 15 a 49 años que desean uno o más hijos ha tenido problemas de fertilidad, según la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) de 2015 y precisa que la situación de la infertilidad se concentra, en un 25,4 %, entre las mujeres de 40 a 44 años de edad.



Uno de los grandes problemas que existen respecto a la infertilidad en Colombia y en otros países son los altos costos que exige su tratamiento y en donde los afectados son los que asumen los gastos, poniendo en riesgo, en muchas ocasiones, su estabilidad económica. El doctor Lucena considera que “hace falta aumentar presupuesto para poder incluir los tratamientos de fertilización in-vitro o de alta complejidad en esta política aprobada. El criterio médico es fundamental en cada caso para determinar el tratamiento a seguir”.



Los costos de un ciclo de tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad en Colombia oscilan hoy entre los 18 a 28 millones de pesos, dependiendo de las condiciones particulares de cada pareja y del servicio que deseen. Fumrep, que dirige el doctor Vergara en Barranquilla, dona un porcentaje en las pruebas diagnósticas y los ciclos de tratamientos, según la consejería médica reproductiva en cada pareja. Eso, gracias a las donaciones solidarias compartidas entre los pacientes y prestadores de los servicios de medicina reproductiva y, principalmente, de instituto Procrear. “A quienes menos ganan, más se les dona”, precisa. “La edad y condiciones pronosticas de cada pareja –añade– determinan su posibilidad de éxito o tasa de embarazo clínico, que puede variar entre un 20 % y un 50 % por ciclo de tratamiento”.



Cuando se tiene un hijo hay que ver lo que se gana y no lo que se pierde y, como decía la escritora estadounidense Jill Churchill, no se puede ser una madre perfecta, pero “si hay un millón de maneras de ser una buena madre”. Y, por eso, el doctor Vergara está convencido de que “concebir en los actuales momentos es una opción que la humanidad agradecerá en el futuro”.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO