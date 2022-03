Pueden ser muchas las causas de infertilidad, pero algunas de las más comunes son la edad materna avanzada, las lesiones tubáricas, las alteraciones en la producción espermática y problemas en el semen, la endometriosis, entre otras.



Para averiguar la causa de infertilidad de la pareja, hay que hacer una serie de pruebas tanto en el hombre como en la mujer. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio de fertilidad, se podrá saber si el problema es masculino, femenino o una combinación de ambos.



Según Reproducción Asistida ORG, los problemas de fertilidad de una pareja pueden tener su origen en el hombre, en la mujer o en ambos miembros de la pareja.



Generalmente un 30% de las veces la causa suele ser masculina y en otro 30% femenina. El 40% restante se reparte entre una causa mixta o combinada, que se produce en el 20% de los casos, y una causa desconocida, en otro 20%.



Cuando se habla de esterilidad femenina, puede que el problema se encuentre en distintos niveles o esté causada por diversos factores. Así, en la mujer podemos encontrarnos las siguientes alteraciones:



Factor ovárico: puede deberse tanto a alteraciones en la capacidad de ovular como a óvulos de mala calidad.



Factor tubárico: problemas en las trompas de Falopio, dificultando o impidiendo el paso del óvulo y de los espermatozoides.



Factor cervical: hace referencia al cuello uterino. Las alteraciones a este nivel dificultan e incluso impiden el paso de los espermatozoides hasta el útero.



Factor uterino: como es la presencia de miomas, adherencia uterinas, malformaciones uterinas o un endometrio mal desarrollado.



En cuanto a la esterilidad masculina, son también varios los factores que pueden provocarla. A continuación, se enumeran cada uno de ellos:



Factor pretesticular: debido a alteraciones hormonales, los testículos no se han desarrollado o no pueden realizar su función.



Factor testicular: problemas en los testículos, ya sea de forma congénita (desde el nacimiento) o por cualquier causa posterior.



Factor postesticular: alteraciones en los conductos seminales, impotencia sexual o cualquier tipo de infección urinaria.



Factor espermático: incluye cualquier problema que se produzca en los espermatozoides.



En algunos casos, tanto el hombre como la mujer de la pareja pueden ser estériles. Por lo tanto, los problemas de fertilidad serán debidos a la combinación de algunas de las causas de esterilidad masculina y femenina mencionadas anteriormente.



Existen situaciones en las que la esterilidad está producida por una incompatibilidad inmunológica. En estos casos, el sistema inmunitario de la mujer ataca a los espermatozoides del hombre.



Finalmente, hay que destacar que cuando la causa de esterilidad no se conoce, hablamos de esterilidad idiopática o esterilidad de origen desconocido (EOD). Ésta se produce en un 20% de los casos de esterilidad.

