Tener o no tener hijos es una decisión trascendental para mujeres, hombres y parejas en el mundo entero. En dicho análisis, los expertos recomiendan que debería primar la evaluación detallada de todas las implicaciones de esa elección para garantizar el mayor bienestar a los niños y sus familias.



Pero ¿qué pasa con las familias que una vez deciden tener hijos, presentan dificultades para embarazarse? Esa es una situación muy difícil que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben afrontar cerca de 80 millones de personas en el mundo que tienen problemas para concebir hijos.

En Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud del 2015, el 12,1 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas e hijos han tenido problemas de fertilidad.

Además, la situación de mayores tasas de infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años, con el 25,4 por ciento.

Problemas de fertilidad

Si bien esterilidad e infertilidad son dos términos que se usan como sinónimos, no tienen el mismo significado. La esterilidad, según la define la OMS, es un trastorno del aparato reproductor (masculino o femenino) consistente en la incapacidad para lograr el embarazo. Esta puede ser primaria, si la pareja nunca ha tenido hijos; o secundaria, cuando no se consigue un nuevo embarazo después de haber tenido hijos.



En cambio, la infertilidad se entiende como la incapacidad de llevar a término el embarazo, es decir, la imposibilidad de tener un bebé sano debido a algún problema surgido durante la gestación. El pasado 4 de junio fue el Día Mundial de la Infertilidad.



Ignacio Madero, ginecólogo y director de Eugin, una clínica de reproducción asistida, explica que las causas de no lograr un embarazo se pueden dividir en problemas masculinos en un 40 por ciento, femeninos en 40 por ciento y un 20 por ciento por causas mixtas.



Por otra parte, dice el especialista, existe un 30 por ciento de parejas que presentan infertilidad inexplicada.

Los tratamientos

Según el doctor Madero, en términos resumidos y generales, se puede hablar de las siguientes técnicas de reproducción asistida:



En primera instancia, de óvulos propios y semen de la pareja. Así, en este procedimiento se extraen los óvulos y los fecundan en el laboratorio con los espermatozoides de la pareja.

En Colombia, las donantes de óvulos y espermatozoides se realiza de manera anónima. Foto: Mariana González / EFE

Otro de los posibles tratamientos consiste en que se realice con los óvulos propios y semen donante, un procedimiento en el cual se extraen y fecundan los óvulos en el laboratorio con el semen de un donante anónimo.

Otra de las opciones disponibles es que dicho proceso se realice con óvulos de donante y semen de la pareja, una técnica en la que se fecundan los óvulos de una donante con los espermatozoides de la pareja.

Asimismo existen tratamientos en los que tanto los óvulos como el semen que se fecundan son de donantes anónimos.

Existe además un método para mujeres que deciden tener un bebé juntas y quieren participar activamente en el embarazo. En tal sentido, una de ellas se somete a una estimulación ovárica para extraer sus óvulos y fecundarlos, y la otra recibe en su útero el embrión y gesta el embarazo.

Es importante anotar que en Colombia la donación de óvulos y esperma es anónima.

​

En clínicas de reproducción como Eugin se aplican pruebas de detección de enfermedades raras en donantes para reducir el riesgo de que el bebé herede enfermedades genéticas graves como fibrosis quística, la distrofia muscular, entre otras.



Las parejas afectadas por la esterilidad pueden sufrir estrés emocional, depresión y ansiedad.



Aunque la Organización Mundial de la Salud considera que los servicios para solucionar esta problemática deben ser atendidos con prioridad, a menudo los diagnósticos y tratamientos no están incluidos en los sistemas de salud. De hecho, de acuerdo con la autoridad sanitaria internacional, a lo anterior se suman otros obstáculos que impiden el acceso universal a la atención de la fertilidad como “la falta de equipos necesarios y de personal capacitado, junto con los altos costos del tratamiento”.



Además, la OMS agrega que aunque hace más de tres décadas que existe la técnica de la reproducción asistida, sigue siendo en gran medida inasequible en muchas partes del mundo.



En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución 0228 de 2020 adoptó la Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad, cuyo objetivo es establecer los lineamientos para la prevención y el tratamiento de la infertilidad en el marco de la política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, pero aún se está reglamentando.



Actualmente, la OMS está desarrollando un programa de investigación sobre la infertilidad, así como directrices sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

Algunas causas frecuentes

Según información de la Clínica Mayo, hay distintos problemas médicos que pueden contribuir a los problemas de fecundidad femenina, entre los cuales se destacan trastornos hormonales y de ovulación, anomalías en el cuello uterino o en el útero, lesiones u obstrucciones en las trompas de Falopio, así como endometriosis.



Al anterior listado se suman la menopausia temprana, enfermedades relacionadas con la ausencia de menstruación, como la diabetes no controlada, enfermedad celíaca o algunas enfermedades autoinmunes.



Así, es necesario acudir a chequeos médicos para descartar que alguna de estas afecciones sea la causa que impide concebir.



