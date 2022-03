La Superintendencia Nacional de Salud ordenó ayer la liquidación de la EPS Medimás, que contaba con 1,5 millones de afiliados, y de manera inmediata tomó posesión de sus bienes, haberes y negocios, además de sellar su cede principal en Bogotá.



Esta medida se determinó en razón a que “no atendió las numerosas órdenes dadas por la Supersalud, para que corrigiera el pago de las obligaciones con su red de prestadores, frenara el deterioro de los indicadores financieros y de solvencia, y redujera la creciente tasa de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) por parte de sus usuarios”, señaló la Supersalud a través de un comunicado.



En tal sentido, Medimás deja de operar en 232 municipios de 14 departamentos, lo que se suma a tres revocatorias parciales de funcionamiento que ya habían impedido su operación en otras quince regiones.



Los hallazgos que soportan esta decisión son múltiples. Entre estos se destaca una auditoría realizada en febrero pasado que identificó que entre enero y noviembre de 2021, Medimás recibió 57.653 PQRD de sus afiliados, además de 6.489 tutelas solicitando servicios de salud, con lo que se agudizaron sus dificultades para brindar servicios de manera oportuna bajo la premisa de que la EPS se encontraba, desde hace cuatro años y medio, bajo medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud, tiempo durante el cual se convirtió en la más multada y registró la mayor pérdida de usuarios al compararla con las demás empresas de su tipo.



“Con esta EPS agotamos todas las medidas pendientes para lograr la protección del sistema de salud, pero no podíamos permitir que sus incumplimientos siguieran repercutiendo en el deterioro de las condiciones de salud de sus afiliados”, dijo Fabio Aristizábal Ángel.



Si el componente asistencial era deficiente, la situación de pagos y los crecientes afectaban el flujo de efectivo y sus indicadores financieros.



Con corte a 30 de noviembre de 2021, la EPS había capitalizado apenas $ 560.000 millones de los $ 1,2 billones a los que se comprometió en el Plan de Reorganización Institucional de 2017.



Del total prometido, solamente el 1,7 % correspondió a recursos en efectivo. Frente a la falta de inyección de recursos frescos, algunos recuerdan que hace unos años la EPS anunciaba el interés de empresas del negocio de la salud, radicadas en Estados Unidos, por comprar tanto a Medimás como a la IPS Esimed, también de su propiedad.



Sin embargo, al cabo del tiempo, el anunciado negocio nunca se concretó y Medimás continuó incumpliendo con los indicadores de capital mínimo y de patrimonio adecuado, exponiéndose “a un alto riesgo financiero” en el que “subsiste el riesgo de pérdida de los recursos del sistema de salud”, según informes de la Supersalud.

Irregulararidades bajo la lupa

El historial de Medimás muestra, entre otros, más de 45 hallazgos o deficiencias que encontraron los entes de control y que demuestran el incumplimiento de los estándares que se exigen para una EPS.



Basta con ver que al año y medio de operación, un informe de la Contraloría y la Procuraduría detectó una lista de por lo menos 50 medicamentos antibióticos que habrían sido facturados muy por encima de los precios del mercado.



Los entes de control encontraron también que la EPS Medimás daba anticipos a clínicas y hospitales que hacían parte del portafolio de las empresas de los socios de Prestnewco, particularmente a Miocardio, Clínica General del Norte, Procardio Servicios Médicos y la Sociedad de Cirugía de San José.



Hoy en día, según la Supersalud, se da como un hecho la pérdida de 209.391 millones de pesos que Medimás entregó en anticipos a terceros y que acumulan más de 180 días sin ser legalizados. Según la resolución de la Supersalud, se trata de dineros registrados bajo la figura de ‘deterioro contable’, que generan “incertidumbre sobre su recuperación y, por tanto, pérdida de recursos del sistema general de salud”, agrega la Superintendencia.



Vale anotar que en los próximos días se dará a conocer de manera oficial la dinámica para el traslado de los afiliados y las EPS a las cuales llegarán, como ha ocurrido con más de una decena de EPS liquidadas en los últimos tres años.

Ya son trece EPS liquidadas en este gobierno

Durante los 44 meses de gestión del actual superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, se ha ordenado la liquidación o revocatoria total de trece EPS. Esto, en cumplimento de las medidas que responden a la estrategia anunciada por el Gobierno Nacional de depurar aquellas entidades que, de acuerdo con Aristizábal, no les cumplen a los usuarios.



Estas decisiones de fondo han posibilitado que 9,3 millones de afiliados al sistema de salud (el 17 % de la población colombiana) se hayan tenido que trasladar a otras EPS en búsqueda de mejores condiciones de salud y en donde existan menos barreras de atención. Entre las liquidadas desde agosto de 2018 hasta hoy, se encuentran Manexca (con 212.008 afiliados ) Comfacor (con 543.592 afiliados) y Emdisalud (con 445.252 afiliados).



Por supuesto, Medimás era la que concentraba la mayor población en este grupo, que en tres procesos revocatorios añadidos a la liquidación que se ordenó hoy suman 2’594.836 afiliados, seguidos de Comparta (con 1’515.669 afiliados), Coomeva (1’196.227 afiliados) y Saludvida (con 1’098.268 afiliados).



Todas estas personas han sido trasladadas a EPS receptoras ubicadas en las áreas de influencia en las que residen, con el fin de evitar traumatismos en procesos asistenciales y dar continuidad a los tratamientos y a todos los servicios que tenían pendientes en cada una de las entidades liquidadas.



Frente a esto, Aristizábal Ángel le dijo le dijo al El TIEMPO: “Si no hubiéramos tomado estas decisiones, las condiciones de los afiliados y del sistema en general habrían empeorado. De hecho, al iniciar el gobierno, hablábamos de 8,5 billones de déficit en el patrimonio dentro del sistema, hoy hablamos de 4,2 billones, y, de no haber aplicado los correctivos, los déficits superarían los 13 billones”.

‘Esta era la única alternativa'

El Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal, respondió algunas preguntas a EL TIEMPO, sobre la liquidación de la entidad.



¿No había otra alternativa distinta a la liquidación de Medimás?

No había ninguna alternativa. Una EPS que llevaba cuatro años y medio en vigilancia especial, a la que ya le habíamos hecho nueve prórrogas, que no había cumplido nuestras órdenes, que no capitalizó los recursos necesarios que debió capitalizar, que fue la peor en desempeño por tasa en todos los rincones del país, no tenía otra alternativa. Todo el arsenal de medidas que podíamos hacer como Superintendencia se hicieron y hoy tenemos 49 investigaciones abiertas contra la EPS, y 14 contra sus representantes legales.



¿Qué va a pasar con las deudas y otras obligaciones que deja la EPS?

Todo pago de las obligaciones que están causadas hasta el momento, de la toma de posesión para liquidar, queda suspendido y todos los recursos de esos dineros serán pagados de conformidad con las reglas que rigen en los procesos de liquidaciones forzosas administrativas que tienen que tener en cuenta la prelación legal que existe. Le toca a la persona que designamos para la liquidación de Medimás realizar un balance de todo lo que debe esa EPS y que, con esto, podamos determinar cuál es el estado real de esta entidad y a partir de ahí establecer cuáles son las fuentes que financiarán el proceso liquidatorio.



¿Qué futuro les espera a los afiliados de la EPS?

Aquí, los que se van a ver beneficiados son esos 1,5 millones de usuarios que vamos a trasladar a otras EPS. Ya lo hemos hecho con otras 12 EPS. En el pasado trasladamos 7,8 millones de colombianos a EPS que han mejorado su experiencia de vida. Ahora les entregan medicamentos, autorizan tratamientos, autorizan servicios pendientes, entre otros.

