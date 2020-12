'Incansables por la vida' y la dignificación de pacientes con cáncer

Diana Rivera, directora de la Fundación Ellen Riegner de Casas desde el 2015, conversó con EL TIEMPO sobre los retos para la fundación en materia de ayudas para pacientes con cáncer y bajos recursos durante la pandemia, el balance que dejó el trabajo de la fundación este año y, sobre todo, el lanzamiento de la campaña ‘Incansables por la vida’.

La Fundación Ellen Riegner de Casas vela por el bienestar, la calidad de vida y la adhesión al tratamiento de hombres, mujeres, niños y niñas de bajos recursos que han sido diagnosticados con cáncer y que no han logrado acceder al tratamiento y acompañamiento que requieren debido a dificultades socioeconómicas.



Esta organización abrió sus puertas en febrero de 2003, como un homenaje a la vida de Ellen Riegner de Casas, una destacada fotógrafa colombiana quien sufrió de cáncer y, durante su tratamiento, decidió apoyar a mujeres quienes debido a sus escasos recursos no tuvieron la oportunidad de recibir el mismo tratamiento que ella tuvo.



(Siga leyendo: Anciana de 102 años sobrevivió al cáncer y a dos contagios de covid-19).



Durante sus diecisiete años de trayectoria, la fundación ha logrado apoyar a 122.159 pacientes y ha entregado aproximadamente 213.268 ayudas. Este año, a pesar de las dificultades que trajo la pandemia del coronavirus, no ha sido la excepción.



Diana Rivera, directora de la Fundación Ellen Riegner de Casas, catalogó la llegada de la pandemia como “el desafío más grande que ha enfrentado la institución”, pero también asegura que “no se ha negado ni una sola ayuda”, pues decidieron reinventarse para poder enfrentar los retos de la “nueva normalidad” y no abandonar a sus beneficiarios, quienes, además de su diagnóstico clínico, ahora estaban en riesgo debido a la covid-19.

Fundación Ellen Riegner de Casas Foto: Fundación Ellen Riegner de Casas

“Nunca dejamos de apoyar a los pacientes de bajos de recursos para que no abandonen su tratamiento. Aunque al inicio de la pandemia todos estábamos en un confinamiento estricto, estos pacientes no podían darse el lujo de no salir a la calle porque tenían que asistir a sus tratamientos” afirmó Rivera, quien aseguró que la fundación tomó las medidas necesarias para que todos sus beneficiarios pudieran acceder a sus tratamientos de forma segura.



(Lea también: Enferma de cáncer murió luego de que la confundieran con caso de covid).



“Desde que inicio la pandemia y hasta hoy hemos tenido presencia permanente en el Instituto Nacional de Cancerología y en los centros oncológicos. Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos fue cuando los pacientes ya no podían ir acompañados a sus tratamientos. Gracias a la campaña ‘Salir adelante’, que lanzamos en marzo de este año, y a otras iniciativas, pudimos recaudar fondos para brindar auxilios de transporte y también de alimentación a los pacientes que lo necesitaran, garantizando que asistieran a sus tratamientos. Ser un paciente con cáncer y salir vivo de la pandemia es un milagro”, aseguró Rivera.

"Nunca dejamos de apoyar a los pacientes de bajos de recursos para que no abandonen su tratamiento". Foto: Fundación Ellen Riegner de Casas

‘Incansables por la vida’: un llamado a la dignificación de pacientes con cáncer

“Este año debido a la pandemia generada por el COVID-19 debimos replantear todas nuestras acciones de recaudación de fondos. Con un virus o sin él, nuestros pacientes de cáncer son vulnerables y necesitan una ayuda que sea permanente. El cáncer no para y mucho menos nosotros, este es el momento de unir más fuerzas para ellos.”



Así reza la premisa de ‘Incansables por la vida’, una nueva campaña que la fundación lanza en esta Navidad y busca “hacer un reconocimiento a esos pacientes a los que no se les acaban las ganas de salir adelante, de continuar con su vida y ganarle la batalla a una enfermedad que los ha puesto contra las cuerdas, y a los donantes que con su aporte y donación nos ayudan a ayudarlos para que no abandonen su tratamiento”.

¿Cómo puede ayudar?

-Donando a través de la página www.incansables.org en este link: Donación incansables.



-También puede hacer sus aportes en la cuenta de ahorros de Bancolombia número: 794-000001-51 a nombre de la Fundación Ellen Riegner de Casas.

-Comprando la camiseta Incansables en el Almacenes Éxito. El 100% de las ganancias irá destinado a ayudar a pacientes de escasos recursos que padecen cáncer.



(Le recomendamos: ‘Que cuando les digan que tienen cáncer no sientan miedo’).



Además, por la causa, Commune and Memoir, Paula Mendoza, St Dome y la Fundación Ellen Riegner de Casas se unieron para ofrecer una línea de productos exclusivos que se pueden adquirir en St. Dom. Bogotá y Cartagena. El 100% de las ventas irá destinado a ayudar a pacientes que incansablemente emprenden su batalla contra el cáncer. (Esta es la página de St. Dom. en Instagram y esta la de Commune and Memoir).

Ser un paciente con cáncer y salir vivo de la pandemia es un milagro FACEBOOK

TWITTER

Además de la campaña ‘Incansables por la vida’, la fundación cuenta con un modelo de gestión para la oportuna identificación de beneficiarios y la entrega de ayuda inmediata requerida para aliviar el dolor físico, psicológico y económico que afecta a los pacientes durante el tratamiento de cáncer. Este modelo cuenta con tres estrategias:



-Apoyo a pacientes y sobrevivientes.



-Apoyo a familia y cuidadores.



-Fortalecimiento de las condiciones institucionales.



(Además: ¿Cómo saber si tiene cáncer de piel? Siga estas recomendaciones).



Por otra parte, la institución cuenta con quince programas de apoyo, entre los cuales se destacan:



-Asistencia financiera para el cáncer: atención a las necesidades de quienes no tienen para pagar los copagos de exámenes, consultas, procedimientos, medicamentos, juntas médicas y tratamientos.



-Solo por ayudar: con ayuda de los aportes de los donantes, pacientes con cáncer hospitalizados recibirán elementos de aseo para garantizar la dignidad durante su tratamiento.



-Navegación oncológica: acompañamiento a pacientes adultos mayores, en condiciones de analfabetismo o en condición de discapacidad física y cognitiva en sus trámites y servicios durante su paso por la institución oncológica.



-Ingreso amoroso: con ayuda de los aportes de los donantes, pacientes con cáncer cuya enfermedad no les permite tener una vida laboral activa, recibirán mensualmente un aporte en dinero para ayudar a cubrir sus necesidades básicas.

Para conocer los métodos de donación y la participación en el voluntariado, visite www.fundacionellenrcasas.org y apoye la campaña 'Incansables por la vida' en redes sociales con el HT: #IncansablesPorLaVida



-Instagram: @fundacionellenriegner



-Facebook: www.facebook.com/fundacionellenriegner/



-Twitter: @fellenriegner



VALENTINA LEUDO MEJÍA

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM