Las declaraciones de la presentadora Carolina Cruz en televisión nacional, en las que cuestionó la extirpación de implantes mamarios, reavivó el debate en torno de las consecuencias para la salud de estos procedimientos estéticos, las posibles afectaciones de estos elementos en el cuerpo humano y la necesidad de extraerlos en ciertas circunstancias.



Y es que si bien la presentadora describió como una moda la explantación mamaria (nombre médico del procedimiento de extracción de implantes), vale decir que a menudo existen cuestiones de salud detrás de estas decisiones, según mencionaron expertos consultados por EL TIEMPO.



Una de las razones por las que la mayoría de mujeres opta por esta opción es el llamado síndrome de Asia. Se trata de una condición médica que produce una reacción autoinmune o inflamatoria. Esta es una enfermedad poco frecuente, en la que el organismo rechaza la presencia de un cuerpo extraño, en el caso de las prótesis mamarias, la silicona.



De acuerdo con los expertos, no obstante, hay una serie de imprecisiones con respecto a este síndrome, sus consecuencias y su persistencia en procedimientos estéticos. Así lo explica Fabián Cuevas, médico cirujano de la Universidad del Rosario y especialista en Cirugía Plástica y Estética de la Universidad del Bosque: “Cualquier cuerpo extraño que tenga un paciente puede causar este síndrome y no tiene por qué ser exclusivo de los implantes mamarios. Prótesis oculares por pérdida de un ojo, implantes dentarios por ausencia de dientes, válvulas cardiacas por enfermedad valvular, son algunos ejemplos”.



De acuerdo con el experto, todavía no hay estudios que permitan establecer una relación directa entre el síndrome de Asia y los implantes mamarios, pero sí existen otras condiciones que están directamente relacionadas con ellos, como el linfoma anaplásico de células grandes, un tumor maligno que se forma alrededor del implante. El doctor Cuevas asegura que se trata de una afección muy rara que tiene una incidencia relativamente baja, puesto que existen solo alrededor de 1.000 casos diagnosticados en el mundo.

Hasta el momento, añade, no existen otros reportes de más enfermedades asociadas, por lo que, en teoría, los implantes no tendrían por qué causar manifestaciones adversas en el organismo.



En cuanto a la silicona, se sabe que una vez el sistema inmune lo reconoce como un cuerpo extraño, lo encapsula y lo deja aislado dentro de la mama. Por ello, es importante que un profesional médico haga seguimiento a la evolución del implante para comprobar si existe alguna contractura.

Cualquier cuerpo extraño que tenga un paciente puede causar este síndrome y no tiene por qué ser exclusivo de los implantes mamarios

TWITTER

“La recomendación es que sobre los 10 años de haberse colocado los implantes mamarios, se cambien. Sin embargo, si por evidencia clínica se puede ver y comprobar que están bien, la paciente puede continuar con ellos. Lo que sí es muy importante es que, pasado este tiempo, se realice un control médico cada seis meses (mínimo) y es necesario hacer una ecografía mamaria de control”, explica cuevas, quien es integrante de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.



Médicamente, no existe un límite para hacer cambios de implantes en el cuerpo, todo depende de las decisiones personales de cada paciente y de las condiciones del implante a través del tiempo. “La mayoría hacen uno o dos cambios, incluso hasta un tercero y luego prefieren explantarse. Algunas motivaciones para quitarse los implantes son: por ruptura del producto, debido a problemas locales (dolor o endurecimiento del seno) o porque algunas mujeres no se ven operándose cada diez años”, explicó.

Señales de alerta

Si bien no existe un examen médico que permita a los especialistas saber con certeza si un paciente tiene síndrome de Asia, existen manifestaciones específicas que alertan sobre un posible inconveniente con los implantes. “Pueden existir síntomas locales como un dolor continuo, también se pueden notar cambios en la forma, el volumen de los senos o en la coloración de la piel”, señala Cuevas, quien enfatizó en que estas manifestaciones deben consultarse con un profesional de la salud.



Pueden existir síntomas locales como un dolor continuo, también se pueden notar cambios en la forma, el volumen de los senos o en la coloración de la piel

TWITTER

La recomendación por parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Asociación Colombiana de Reumatología es que aquellas personas que tengan los síntomas del llamado síndrome de Asia, consulten al reumatólogo para que desde esta rama de la medicina se realice el estudio para confirmar esta condición o determinar si las molestas corresponden a otra enfermedad. “Pero se debe señalar que siempre será una sospecha y no habrá certeza de que un paciente tiene esta condición porque no existe ningún test médico que nos permita confirmar su existencia”, aclara.



Según Alan González, médico especialista en cirugía plástica estética, los síntomas del síndrome de Asia son tan diversos que podrían incluso adjudicarse erróneamente a otras patologías. Insomnio, depresión, ansiedad, fatiga crónica, piel seca, caída del pelo y migraña son las manifestaciones más frecuentes que se han visto en pacientes diagnosticadas. El experto resalta que en estos casos la explantación puede mejorar la calidad de vida de la paciente.



