Un equipo de la Universidad de Osaka (Japón) ha identificado en estudios con ratones una proteína llamada FER1L5 que es esencial para que los espermatozoides experimenten la reacción acrosómica necesaria para que el óvulo y el espermatozoide se unan en la fecundación, según publican sus autores en la revista 'Nature'.

En la parte delantera de la cabeza del espermatozoide hay una estructura vesicular en forma de capuchón denominada acrosoma. A medida que el espermatozoide migra por el tracto reproductor femenino de los mamíferos, se produce la reacción del acrosoma, que implica la liberación de moléculas en el acrosoma para facilitar la fecundación.



Aunque la reacción del acrosoma es esencial para que los espermatozoides fecunden los óvulos, el mecanismo molecular que regula la reacción del acrosoma sigue sin estar claro.



El equipo de investigación examinó la FER-1, una proteína de la familia de las ferlinas esencial para la fecundación en el nematodo llamado 'C. elegans'.



A diferencia de los espermatozoides de los mamíferos, como los de humanos y ratones, los de 'C. elegans' se mueven como amebas. Se ha descubierto que FER-1 es importante para la fusión de orgánulos membranosos y el inicio del movimiento ameboide.



En ratones, seis proteínas de la familia ferlin son similares a FER-1: DYSF, OTOF, MYOF, FER1L4, FER1L5 y FER1L6. Aunque se sabe que la DYSF está implicada en la distrofia muscular y la OTOF en la sordera, es necesario aclarar si proteínas similares a la FER-1 intervienen en la función espermática de los mamíferos.



"Cuando generamos ratones que carecían de un miembro concreto de la familia de las ferlinas, FER1L5, los espermatozoides de los ratones macho eran incapaces de fecundar óvulos --explica la primera autora Akane Morohoshi--. Sin embargo, la fertilidad de las hembras de ratón que carecían de FER1L5 no cambió".



A continuación, el equipo demostró que los espermatozoides que carecían de FER1L5 eran incapaces de someterse a la reacción acrosómica.



"Aunque añadimos un inductor potente, no se produjo ninguna reacción acrosómica en los espermatozoides que carecían de FER1L5, lo que sugiere que FER1L5 es fundamental para la reacción acrosómica", continúa Haruhiko Miyata, autor principal.



"Nuestros resultados indican que la función de las proteínas ferlinas está bien conservada entre los nematodos y los ratones, aunque sus espermatozoides tengan un aspecto diferente", explica Masahito Ikawa, autor principal.



Aunque este estudio se realizó en ratones, se sabe que la proteína FER1L5 está presente en el esperma humano. Por tanto, las nuevas investigaciones derivadas de este estudio podrían conducir a nuevos tratamientos y métodos de diagnóstico de la infertilidad masculina en humanos.

