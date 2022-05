El Ibuprofeno, un medicamento analgésico que se usa comúnmente para tratar el dolor agudo, podría convertir dicho mal en crónico si se consume en exceso, según una investigación publicada en la revista médica Science.



(Le puede interesar: La composición de las lágrimas cambia según la causa por la que se llora)



El estudio, de acuerdo con los autores, podría dar luces sobre los conocimientos que se tiene actualmente sobre los fármacos para tratar el dolor. De hecho, el análisis dejó ver que los pacientes a los que se les suministró Ibuprofeno para el dolor agudo presentaron un riesgo 1,76 veces mayor de presentar dolor crónico.



(Lea también: Lavarse las manos previene el 70 % de las infecciones)

En cuanto a los aspectos técnicos del estudio, este fue realizado en la Universidad McGill, en Canadá con una muestra de 98 personas con dolor lumbar en un lapso de tres meses.

De esta forma, el análisis sugiere que “las trayectorias del dolor de sujetos humanos que informaron dolor de espalda agudo en el Biobanco del Reino Unido identificó un riesgo elevado de persistencia del dolor para los sujetos que toman AINE”.



Es así que pese a la eficacia analgésica de dicho medicamento en momentos tempranos, “el manejo de la inflamación aguda puede ser contraproducente para los resultados a largo plazo de los pacientes con dolor lumbar, tal prolongación no se observó con otros analgésicos”.



Al respecto, la investigadora principal del King’s College de Londres, ​​Franziska Denk, aseguró que aún hacen falta estudios que corroboren certeramente los resultados de la investigación publicada en la revista médica especializada para echar mano de las conclusiones obtenidas a partir de la pequeña muestra.



(Le recomendamos consultar: Zonas aledañas a colegios son foco de publicidad de tabaco y sus derivados)



Además, Denk-quien no participó de la investigación sobre el Ibuprofeno- agregó que es prematuro hacer recomendaciones con respecto a la medicación de los pacientes que padecen dolor agudo hasta que no se tengan ensayos clínicos diseñados específicamente para hacer prospecciones.



“Este estudio supone un maravilloso comienzo para dar una respuesta a esta pregunta, pero ahora debe ser replicado e investigado más a fondo por otros científicos”, concluyó la doctora Franziska Denk, profesora del King’s College de Londres.





UNIDAD DE SALUD

En Twitter @SaludET