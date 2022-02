En las últimas semanas se conoció un nuevo síntoma entre los pacientes contagiados con la variante ómicron del covid-19: zumbidos, latidos o golpes en los oídos que solo siente la persona que padece la afección.



Es algo que no proviene del entorno y puede no ser constante, a veces leve, pero genera incomodidad. En medicina se conoce como tinnitus.



El problema de salud no es nuevo, pero ha cobrado relevancia con la pandemia y el aumento de casos en Estados Unidos y América Latina. A propósito, se conoció un estudio publicado esta semana en Journal of General Internal Medicine en el que se revisó la posibilidad de que el tinnitus sea persistente entre personas que han tomado analgésicos y otros medicamentos como ibuprofeno, aspirina o acetaminofén (paracetamol).



Los analgésicos simples no producen efectos sobre el sistema nervioso, pero su uso no controlado puede causar lesiones renales. Foto: 123rf

La investigación fue realizada por Sharon Curhan, Jordan Glicksman, Molin Wang, Roland Eavey y Gary Curhan. En ella, se evaluaron los casos médicos de 69.455 mujeres, entre 31 a 48 años de edad.



Tras el análisis se encontró que hay una relación directa entre el consumo de analgésicos y el riesgo de desarrollar el tinnitus.



Entre todas las mujeres, el uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, por sus siglas en inglés) sin aspirina o acetaminofén, como el ibuprofeno o naproxeno, se asoció con un mayor riesgo de padecerlo.



En aquellas personas que han tomado aspirina en dosis bajas, el riesgo de desarrollar un problema en el oído de forma persistente es bajo. No obstante, en mujeres menores de 60 años que consumen ese medicamento en dosis moderadas, el riesgo aumenta.



Ahora bien, el uso frecuente de medicamentos antiinflamatorios no esteroides —como ibuprofeno— y de acetaminofén se asocia con un mayor riesgo de tener tinnitus persistente y aumenta con la frecuencia de uso.



En conclusión, los investigadores aseguran que los pacientes que consumen con frecuencia estos medicamentos tienden a desarrollar el problema que afecta el oído, aunque también aclaran que se requiere de investigaciones adicionales para determinar si existe una relación causal.

EL TIEMPO