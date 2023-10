¿Sabía que la IA puede ayudar a detectar el cáncer? El problema de esta alternativa

Hace algún tiempo Microsoft anunció que se había asociado con Paige, empresa líder en el uso de la IA para patología, para crear un modelo que les permita detectar el cáncer. Esto a partir de una base de datos con imágenes diagnósticas, que apunta a ser la más grande del mundo.



La idea es que la Inteligencia Artificial sea una herramienta que ayude a los patólogos en el momento de identificar un diagnóstico, desde el caso más leve hasta el más complejo.



Según un artículo del The Checkup, el boletín semanal de biotecnología del MIT Technology Review, ya salieron los primeros resultados de la iniciativa. El ensayo clínico concluyó que los radiólogos que leyeron exámenes con ayuda de la IA redujeron su carga laboral un 44 % y, además, consiguieron detectar un 20 % más de cánceres, que aquellos que no utilizaron la tecnología.

Sin embargo, aunque en teoría la IA facilitaría el trabajo de los profesionales de la salud y ayudaría a salvar vidas gracias un diagnóstico oportuno, hay quienes cuestionan en qué beneficia esta tecnología a la reducción de la mortalidad o en la afectividad del tratamiento.

El problema de la IA al momento de diagnosticar cáncer es la posibilidad de un sobrediagnóstico. Foto: iStock

“Los beneficios de las pruebas de detección para algunos pueden verse superados por los daños para otros. Por ejemplo, si las pruebas de detección detectan cánceres mortales a tiempo, los pacientes podrían ganar un tiempo precioso para tratar la enfermedad con éxito. Pero si una prueba detecta muchos cánceres que no matan a las personas, la balanza se inclina”, se lee en el escrito de The Checkup.

El problema de detectar el cáncer con ayuda de la IA

Así las cosas, el texto expone que el problema del uso de la Inteligencia Artificial para detectar el cáncer radica en lo que se conoce como sobrediagnóstico, es decir, un dictamen que, aunque correcto, no proporciona ningún beneficio para el paciente, pero sí puede afectarlo.

Frente al tema, el dermatólogo e investigador de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas, Adewole Adamson, explicó que el objetivo de los exámenes no es simplemente encontrar una enfermedad, sino una que realmente comprometa la vida del paciente e identificar el debido tratamiento.

“La gente piensa que el objetivo es encontrar más cáncer. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar cánceres que, en última instancia, maten a las personas”, aclaró Adamson para la publicación de The Checkup.

Y añadió que: “Los diagnósticos de cáncer en etapa temprana realizados utilizando algoritmos de aprendizaje automático serán sin duda más consistentes y más replicables que aquellos basados en la interpretación humana. Pero no necesariamente estarán más cerca de la verdad; es decir, es posible que los algoritmos no sean mejores que los humanos para determinar qué tumores están destinados a causar síntomas o la muerte”.

De acuerdo con el profesional, la IA está programada para decir si es cáncer o no, pero no pueden separar los casos letales de los no letales. Por lo cual, considera que a estos sistemas se les debería integrar la respuesta ‘tal vez cáncer’.

El sobrediagnóstico del cáncer es la detección de cánceres asintomáticos. Foto: iStock

De hecho, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU., “el sobrediagnóstico del cáncer es la detección de cánceres asintomáticos, con frecuencia por medio de exámenes de detección, que o no están creciendo o están creciendo con tal lentitud que nunca habrían causado problemas médicos para el paciente en el transcurso de su vida”.

¿Qué es el sobrediagnóstico?

Como se indicó anteriormente, el sobrediagnóstico es cuando a una persona le determinan una enfermedad que no le ocasionará síntomas, es decir, que su salud no va a verse afectada pese a su diagnóstico, pero que, en cambio, el tratamiento sí puede generarle daños mayores sin aportar un beneficio.

En términos coloquiales, el sobrediagnóstico es cuando la cura resulta peor que la enfermedad.

