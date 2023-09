El pasado 23 de agosto, los senadores Humberto de la Calle y Juan Carlos Losada radicaron en la Comisión Primera del Senado de la República un proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en Colombia.



La iniciativa introduce el concepto de muerte médicamente asistida (MMA) en el ordenamiento jurídico, con la intención de que las personas puedan aproximarse a la muerte sin mitos, ni estigmas. Su principal objetivo es desarrollar el derecho fundamental a morir dignamente y cumplir con los llamados de la Corte para eliminar las barreras de acceso al procedimiento.

A pesar de que el país fue el primero en la región que reconoció el derecho a una muerte digna, todavía no se logra reglamentar este derecho, pese a haberse presentado y tramitado por lo menos 14 propuestas legislativas de similares características desde 1998. El senador Humberto de la Calle habló con EL TIEMPO sobre el futuro de este nuevo proyecto.

Después de tantas iniciativas legislativas que no han prosperado, ¿por qué cree que este proyecto tiene futuro?



Parto de la base de que el Congreso ya no puede seguir demorándose en afrontar este tema. Existen vacíos que tienen que ser regulados. Hay problemas con la objeción de conciencia, con el tema de las personas en situación vegetativa, con el asunto delicadísimo de los niños y la obligación de eliminar barreras por parte de las IPS (hospitales y clínicas) para el ejercicio de este derecho fundamental. Seguramente habrá una discusión muy profunda y es bienvenida.

Mi postura va a ser la de tener extrema delicadeza frente a las personas que por razones religiosas o morales no comparten estas ideas, pero a lo que apelamos es fundamentalmente a una reflexión en torno a la libertad. Yo confío en que logremos salir adelante.

Así sería la ruta de la muerte médicamente asistida según el proyecto de Humberto de la Calle. Foto: CEET

¿Cree que existe ambiente en el Congreso para que se apruebe?



Confiaría en que sí, pero no creo que sea un apoyo voluminoso. Me parece que aquí va a haber discusiones y también votaciones ceñidas. Sobre todo en la plenaria del Senado, en donde he observado con temas anteriores que hay grupos de senadores con una formación muy conservadora en el sentido moral. Yo no puedo anticipar resultados, pero creo que tenemos una buena artillería de argumentos, y en particular quiero insistir en que se trata de abrir el camino para la libertad y la vida digna.

¿Cuáles son las diferencias de este articulado con los que se han hundido?

El proyecto perfecciona ideas que venían de antes y otras nuevas. Los temas que para mí son fundamentales empiezan con el problema del consentimiento de quienes no pueden expresar su deseo de una muerte digna por estar en una condición vegetativa. En este punto, señalamos que lo importante es buscar la verdadera intención de la persona sobre una situación médica como aquella.

En segundo lugar, acoge la nueva sentencia de la Corte Constitucional, donde ya no se exige la enfermedad terminal para acceder a la muerte médicamente asistida porque es suficiente con tener un padecimiento insoportable.

Tercero, se profundiza en la noción de red de apoyo, porque hay muchas personas solitarias que no tienen parientes cercanos, pero sí amistades que podrían reconstruir la intención original de la persona que no puede expresar su consentimiento. Me parece que en este proyecto hay más amplitud en términos del ejercicio del derecho y mayores regulaciones sin excederse en burocratismo.

En el caso de los niños, ¿qué dice este proyecto?



Sobre esto ya existen regulaciones bastante detalladas, a través de las resoluciones del Ministerio de Salud, pero en esencia un niño antes de los 6 años no puede comprender la inexorabilidad de la muerte. Por eso, en este caso, desde los 6 años en adelante se pueden utilizar los tres mecanismos que contempla la muerte digna, pero siempre con ciertos requisitos, muchos de los cuales ya están vigentes en resoluciones anteriores.

¿Qué opina de quienes aseguran que las personas solicitan la muerte médicamente asistida, porque no reciben los cuidados paliativos a los que tienen derecho?



Es una tesis que circula muchísimo. Incluso hay quienes dicen que en los tres mecanismos estipulados (cuidados paliativos, suspensión de tratamientos terapéuticos o muerte médicamente asistida), hay una especie de orden. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que solo quien padece la condición puede tomar la decisión de someterse únicamente a cuidados paliativos, que son duraderos, que matizan el dolor, pero no erradican el tremendo desafío de tener que atravesar por una circunstancia de esta naturaleza. Me parece que quien lo desee pueden acudir directamente a la muerte médicamente asistida que, enfatizo, es un canto a la libertad y a la dignidad de la vida.

¿Cómo ve la posición de los médicos? Algunos argumentan que esto desmoraliza su profesión...



Es muy interesante porque hay una larga herencia hipocrática. Incluso hay escritos hipocráticos que habría que recontextualizar hoy, donde se estipula que la obligación de un médico es salvar la vida, aun en las peores circunstancias. Yo entiendo que muchos médicos se han formado bajo estos preceptos. No obstante, ese es un concepto que ha evolucionado mucho. Algunos manifiestan posiciones constructivas, en el sentido de entender que, realmente, el dueño del dolor es el paciente.

¿La objeción de conciencia es personal o institucional?



En el proyecto queda planteada como una opción solo de personas naturales, no una decisión institucional. Una decisión que no libera a las IPS de cumplir sus obligaciones de eliminar las barreras y de tener médicos sustitutos para esta eventualidad. La objeción no puede convertirse en un desconocimiento del derecho. Por lo tanto, es respetable la posición personal de cada profesional, pero reitero que no exime a las IPS de su deber en este proceso.

¿Qué sanciones habría para quienes de manera deliberada presenten barreras a una solicitud?



La ley no contiene directamente sanciones, pero lo que sí dice la Ley y la Corte, es que la negativa a acceder a la voluntad del paciente es un paso en la dirección de tratos degradantes, de tortura y de mecanismos que terminan arruinando la dignidad de la vida. Luego, de allí se podrían derivar ciertas sanciones, pero yo como ponente no he querido introducir elementos punitivos o de tipo penal.

Humberto de la Calle en entrevista con EL TIEMPO sobre su nuevo proyecto de muerte médicamente asistida. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Qué barreras se han encontrado hasta ahora en el sistema?



La primera barrera es la del consentimiento sustituto, que es precisamente las personas que no pueden expresar su decisión de acceder a este procedimiento y eso no debe significar que no tengan derecho a buscar una solución de esta naturaleza.

También existe un estigma sobre las enfermedades mentales, porque hay quienes sostienen que el enfermo mental carece de este derecho, por su condición. Asimismo, existe una ausencia de rutas y redes de servicios entre las IPS ante la imposibilidad de resolver el problema o tramitarlo a través de su propia entidad para que se designe una IPS distinta, porque no en todas las instalaciones de salud existe la posibilidad de hacerlo, entre otras.

¿Cómo y quién cualifica el dolor, el intenso sufrimiento y otros síntomas subjetivos?

Sobre este tema existen dos vías: la de quienes dicen que el padecimiento o el dolor tiene que registrarse de manera objetiva a través de procedimientos médicos y piensan que hay que hacer determinado tipo de pruebas o test para calibrar el grado de sufrimiento. Y del otro lado, están quienes consideran que el único que entiende el grado de su sufrimiento versus la dignidad de su vida es el paciente.

El proyecto opta claramente por la segunda vía. Nosotros no exigimos pruebas objetivas de algo que es necesariamente subjetivo. Nadie puede reemplazar al paciente por estándares en materia de dolor y sufrimiento, por lo tanto, es una discriminación no atender el convencimiento del propio paciente.

¿Hasta dónde llega la voluntad anticipada en caso de oposición de los familiares?

El consentimiento sustituto puede ser expresado por las personas dentro de los dos primeros grados de consanguinidad, el cónyuge, compañero permanente, y en ausencia de estas personas, a quien el principal receptor de la muerte médicamente asistida hubiera designado con este rol como integrante de su red de apoyo.

Ampliamos la posibilidad de optar por la red de apoyo. En los casos en que se pretende hacer valer el consentimiento sustituto como medio para acceder a la muerte médicamente asistida, el comité científico interdisciplinario deberá valorar la documentación y los testimonios entregados por quien exprese el consentimiento sustituto para decidir sobre la mejor interpretación de la voluntad de las personas que no pueden expresar su consentimiento.

¿Por qué se apuesta por muerte médicamente asistida y no por suicidio médicamente asistido?

Es una cuestión muy delicada y, en efecto, hablamos de muerte médicamente asistida. Sin embargo, en el caso del proyecto se establece en el procedimiento que si bien el médico puede aplicar los medicamentos, también puede entregarlos al paciente para que él lo haga. Luego, implícitamente está inmerso el suicidio médicamente asistido.

¿Qué gana el país?

Primero, evitar sufrimientos innecesarios en las personas. Quiero reiterar una vez más que esto es voluntario. Nadie está diciendo que es obligatorio. Y en ese sentido, se trata de garantizar que ese derecho esté a disposición de quien desee tomar esta decisión. Me parece que garantiza un final de la vida en condiciones de higiene, de responsabilidad médica, porque todavía una buena parte de estos eventos son clandestinos y se realizan en condiciones infrahumanas. Considero que es un avance en un deseo que es voluntario.

DANIELA VANESSA ORTIZ*

REDACTORA UNIDAD DE SALUD

*Con la asesoría del doctor Carlos Francisco Fernández - CEET.