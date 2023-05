Los huevos son alimentos altamente nutritivos y pueden proporcionar varios beneficios para la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada. Es cierto que los huevos contienen colesterol (aproximadamente 210 miligramos por unidad), pero también son una fuente insuperable de nutrientes.



Este alimento presenta un alto contenido de vitaminas y minerales que son esenciales para la salud. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no contiene carbohidratos, es rico en grasa y posee buenas cantidades de calcio, hierro, vitaminas A y D, tiamina y riboflavina.



Aunque comúnmente este es un alimento que se asocia al colesterol, estudios científicos han demostrado que su consumo tiene un efecto muy leve en los niveles de colesterol de la sangre.



"La mayor influencia en el nivel de colesterol en la sangre es la combinación de grasas y carbohidratos en su dieta, no la cantidad de colesterol que ingiere de los alimentos", explica un artículo de la Universidad de Harvard.



Estos son algunos de los beneficios que tiene el huevo para la salud:

Nutrientes esenciales: Los huevos son una excelente fuente de nutrientes esenciales, como proteínas de alta calidad, vitaminas B12, riboflavina (vitamina B2), folato, vitamina D, vitamina E, hierro y zinc. También contienen cantidades significativas de vitamina A, vitamina B6, ácido fólico y minerales como fósforo y selenio.

Proteínas de alta calidad: Los huevos son una de las mejores fuentes de proteínas completas disponibles en los alimentos. Contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas en el cuerpo. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos, la producción de enzimas y hormonas, y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Promoción de la saciedad: El consumo de huevos puede ayudar a controlar el apetito y promover la sensación de saciedad debido a su contenido proteico y de grasas saludables. Esto puede ser beneficioso para el control del peso y la regulación del apetito.

Beneficios para la salud ocular: Los huevos son ricos en antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que se han asociado con la salud ocular. Estos nutrientes pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular y las cataratas.

Función cerebral: Los huevos son una fuente de colina, un nutriente esencial que se utiliza en la síntesis de la acetilcolina, un neurotransmisor importante para la función cerebral y la memoria. La colina también desempeña un papel en el desarrollo del cerebro durante el embarazo y la infancia.

"El huevo es una de las proteínas de mayor valor biológico, es decir, nuestro cuerpo la puede aprovechar muy bien. Además, contiene muchísimos nutrientes en su yema; vitaminas y minerales que son ideales para el funcionamiento de la retina, de la salud cardiovascular, del cerebro, etc.", explicó la doctora Maritza Gómez, nutricionista y dietista de la Universidad Nacional.



La profesional asegura que no se debe evitar el consumo de este alimento, sino tener más cuidado en la forma cómo se prepara para sacarle un mayor provecho. Por ejemplo, no se debe freír en mucho aceite, agregar mucha sal o consumir con acompañamientos ricos en grasa.



"Importantísimo no usar margarinas, sino preferiblemente aceite de oliva y no dejarlo quemar o recalentar, realmente es allí donde se generan las grasas que no son saludables y que, finalmente, van a hacer que aumente el riesgo de padecer enfermedades", aconsejó la experta.

Beneficios del huevo para la salud

