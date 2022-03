El huevo se considera un producto de canasta básica, gracias a su presencia en toda clase de comercios, su precio accesible y sus aportes nutricionales. No obstante, este alimento perecedero puede traer consecuencias graves a la salud si no se conserva de la manera adecuada.



Si come un huevo echado a perder, 'Medical News Today' explica que hay un mayor riesgo de intoxicación alimentaria por salmonela. Esta bacteria puede causar diarrea, calambres abdominales, fiebre y vómito.



Por esta razón, es importante que verifique el estado de los alimentos antes de consumirlos. Tome en cuenta los siguientes tips para saber si un huevo está fresco o no.



Revise la fecha de caducidad

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-2016, el empaque de los huevos debe señalar la fecha de caducidad o consumo preferente, sin embargo, la mayoría de las personas cometen el error de deshacerse del cartón al momento de llegar a casa.



Además de protegerlos contra la absorción de olores y la contaminación cruzada, Australian Eggs asegura que el envase es la forma más efectiva de conocer las características básicas del producto.



Por otra parte, no todos los huevos se compran en cartón, por lo cual es difícil determinar su nivel de frescura. Para estas ocasiones, lo mejor es que utilices el resto de los tips.

Detecte olores desagradables

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los huevos podridos desprenden un olor desagradable cuando su cascarón se rompe. Este hedor a azufre se percibe aunque el huevo esté crudo o cocido.



Para verificar la frescura de un huevo, rómpalo en un plato limpio y huélalo. Si no nota algún olor, el huevo está fresco y apto para comerse. Por el contrario, si huele mal, deséchalo de inmediato, después lava el plato con agua caliente y jabón.



Observe la apariencia

Australian Eggs recomienda que rompa el huevo en un plato y mire con detenimiento tanto su color como su textura. Los huevos frescos tienen una yema de tono amarillo brillante o naranja, además de una clara espesa que no se extiende tanto.



En el caso de los huevos echados a perder, la yema se ve plana y descolorida mientras que la clara está más líquida. El sitio especializado Healthline agrega que los huevos podridos pueden presentar manchas rosadas, azules, verdes o negras, como una señal de crecimiento bacteriano.



El huevo es fuente de nutrientes que protegen contra el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Foto: iStock

Póngalo en un recipiente con agua

El blog gastronómico Ths Spruce Eats sugiere este método para verificar la frescura de un huevo. Llene un vaso o recipiente con agua fría, luego coloque el huevo dentro del contenedor.



Si se hunde y queda acostado, el huevo está fresco. Si está en el fondo pero sobre uno de sus extremos, el huevo aún conserva suficiente frescura para consumirse. El problema surge cuando el huevo flota en la superficie del agua, ya que indica que está demasiado viejo y debe desecharse.



La explicación científica detrás de este efecto está en la bolsa de aire al interior del huevo. A medida que este alimento envejece, la cáscara se vuelve porosa y permite una mayor entrada de aire. Esto provoca que la bolsa interna se expanda y haga que el huevo flote.



No obstante, hay maneras sencillas para extender la vida útil de este producto. Australian Eggs aconseja que no compre huevos con grietas o sucios. De igual modo, lo mejor es almacenarlos en los estantes internos para que se conserven fríos y duren más tiempo.



Considere estos tips para no tirar su dinero a la basura.





