Los efectos de la testosterona sobre la sexualidad y la salud humana, según Harvard

Es normal escuchar a personas del común hablando de la testosterona como una representación o una metáfora de la masculinidad. Cuando este concepto sobresale en una conversación, se vienen a la mente imágenes de hombres musculosos, con pelo en pecho, que representan un estereotipo de hombre normativo.

(Le puede interesar: ¿Para qué sirve la testosterona? Así funciona en hombres y mujeres).

Pero, ¿la ciencia respalda esa asociación que se ha construido durante décadas sobre esta hormona? La Universidad de Harvard, de la mano de Howard E. LeWine -internista en el Brigham and Women's Hospital de Boston, editor médico de Harvard Health Publishing y editor jefe de Harvard Men's Health Watch-, da ciertas luces al respecto.

En principio, la asociación de la testosterona con la violencia y la llamada ‘masculinidad tóxica’ -término bastante popular en esta época- es un mito. No hay ningún estudio científico que respalde la teoría de que los hombres son más violentos debido a una cuestión biológica.

(Le recomendamos leer: ¿Por qué la menopausia es una de las etapas menos atendidas en las mujeres?).

Es posible que los adolescentes con muy poca testosterona no experimenten una masculinización normal FACEBOOK

TWITTER

E. LeWine explica que esta hormona es sumamente importante para la salud masculina y se produce en los testículos. Entre sus múltiples funciones están el desarrollo y el correcto funcionamiento de los órganos reproductivos (principalmente, pene y testículos), la profundización de la voz durante la pubertad, la aparición de vello facial y púbico a partir esta etapa de la vida, el crecimiento y la fuerza ósea -así como la muscular-, la producción de esperma y, por supuesto, el deseo sexual. Vale aclarar que el estado de ánimo también se ve afectado por esta hormona.



“Es posible que los adolescentes con muy poca testosterona no experimenten una masculinización normal. Por ejemplo, es posible que los genitales no se agranden, que el vello facial y corporal sea escaso y que la voz no sea grave con normalidad”, explica el médico en un artículo consultado en la página oficial de la Universidad de Harvard.

Facebook Twitter Linkedin

La testosterona es sumamente importante para la salud humana. Foto: iStock

La testosterona no solo está presente en los hombres: también se produce en los ovarios y se cree que influye en la función ovárica -ya que debe haber equilibrio entre testosterona y estrógeno (la hormona predominante en las mujeres)-, la fuerza ósea y el comportamiento sexual.

(No deje de leer: ¡Cuidado! Terapia hormonal podría estar asociada a desarrollar Alzheimer, según estudi).

¿Cuándo se puede presentar un desequilibrio hormonal de testosterona?

Los hombres solo suelen presentar exceso de testosterona cuando usan esteroides anabólicos u hormonas relacionadas para aumentar la masa muscular y el rendimiento deportivo. Esta práctica no es recomendada por los especialistas porque puede tener riesgos como recuentos bajos de espermatozoides, encogimiento de los testículos e impotencia. También hay riesgos cardiacos y hasta posibles afectaciones a la salud física y mental, de acuerdo con el médico internista.

Facebook Twitter Linkedin

La falta de testosterona puede afectar la vida sexual, puede causar impotencia. Foto: iStock

“Entre las mujeres, quizás, la causa más común de niveles altos de testosterona sea el síndrome de ovario poliquístico (SOP). Esta enfermedad es común. Afecta entre el 6% y el 10% de las mujeres premenopáusicas”, especifica el experto.

Ahora bien, el déficit de testosterona en hombres suele presentarse en la vejez, ya que los testículos dejan de producir las cantidades necesarias de esta hormona para los diferentes procesos biológicos en los que influye. Esta situación puede desencadenar la reducción del vello corporal y facial, la pérdida de masa muscular, una libido baja, impotencia, testículos pequeños, recuento reducido de espermatozoides e infertilidad, aumento del tamaño de los pechos, sofocos, irritabilidad, falta de concentración y depresión, huesos frágiles y un mayor riesgo de fractura.



(También le puede interesar: Batidos naturales que pueden ayudar a regular el comportamiento hormonal).



Las mujeres también pueden presentar falta de testosterona: es posible que experimenten disminución de la libido, reducción de la fuerza ósea, falta de concentración o depresión.



Aunque la cantidad de testosterona que debería tener el cuerpo humano, tanto masculino como femenino, está lejos de ser clara, es necesario acudir a un médico especialista si se tiene la sospecha de que hay un desbalance de esta hormona.

ELTIEMPO.COM