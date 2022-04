Los orgasmos secos suceden cuando un hombre llega al clímax sexual, pero expulsa (eyacula) poco o nada de semen. En general esta situación no es consecuencia de una patología grave y tampoco suele tener efectos perjudiciales.



Esto puede ocurrir como resultado de la cirugía para extirpar la próstata y los ganglios linfáticos que la rodean (prostatectomía radical), o debido a cirugía para extirpar la vejiga (cistectomía). Después de cualquiera de estos procedimientos es natural dejar de producir semen.



En algunos casos de orgasmo seco se produce semen, pero entra a la vejiga en lugar de salir a través del pene durante el clímax sexual. Esto se conoce como eyaculación retrógrada, y con mayor frecuencia es consecuencia de procedimientos médicos, especialmente algunas cirugías de próstata. También puede estar causada por ciertos medicamentos y afecciones de salud.



En otros casos de orgasmo seco, los hombres no producen suficiente semen para eyacular por anomalías genéticas del sistema reproductor.



Otros motivos que pueden llevar al orgasmo seco son:



- Daño nervioso debido a la diabetes, esclerosis múltiple, o una lesión en la columna vertebral.



-Medicamentos que tratan la presión arterial alta, próstata agrandada o trastornos de humor.



- Tener un conducto de espermas bloqueado, deficiencia de testosterona o un trastorno genético reproductivo.



- Haberse realizado una cirugía láser de próstata y otros procedimientos para tratar una próstata agrandada.



- La radioterapia para tratar el cáncer de próstata o la cirugía para tratar el cáncer testicular.



El estrés y otros problemas psicológicos también pueden causar orgasmos secos, pero esto con frecuencia depende de la situación.



No existe una única forma para tratar los orgasmos secos. El tratamiento dependerá de la causa subyacente.



Si los orgasmos secos se deben a la eyaculación retrógrada, el médico puede recetarle medicamento para ayudarle a mantener el músculo del cuello de la vejiga cerrado durante el clímax. Algunos de estos pueden ser midodrina, bromfeniramina o imipramina (Tofranil), entre otros.

