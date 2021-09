Un hombre falleció tras beber un litro y medio de gaseosa en 10 minutos

El trágico hecho sucedió en China. El hombre murió supuestamente a causa de una acumulación fatal de gas después de tomar una gran de bebida gaseosa en apenas 10 minutos, informó un artículo publicado por médicos en Science Direct y replicado por el New York Post.



Todo ocurrió después de que el paciente de 22 años se bebiera rápidamente una botella de soda oscura de 1,5 litros para internarse en el hospital Chaoyang en Beijing.



La nota médica informa que el rápido consumo de la bebida provocó al hombre una acumulación fatal de gas dentro de su cuerpo, que privó de oxígeno a su hígado y finalmente provocó su muerte.



Los exámenes médicos realizados revelaron que el paciente, que no se creía que tuviera ningún problema grave de salud, tenía una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial baja y respiración rápida. Los médicos también realizaron una tomografía computarizada, que evidenció que el bebedor de refresco tenía altos niveles de restos de la bebida en la pared intestinal y la vena porta hepática, que proporciona sangre al hígado.



Los médicos intentaron ayudarlo liberando el gas de su sistema digestivo y administrando medicamentos para proteger sus funciones vitales de daños mayores. Pero a pesar del esfuerzo de los especialistas, el paciente falleció 18 horas después.

Según el estudio, los escáneres también revelaron que tenía isquemia hepática, también llamada ‘hígado de choque’, causada por el bajo suministro de oxígeno al órgano.



Un estudio señala que las bebidas azucaradas causaron en 2010 el 12 % de las muertes por diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer relacionado con la obesidad.



ELTIEMPO.COM