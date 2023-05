Una amplia mayoría de la población masculina no se preocupa por cómo está su salud y cómo lograr bienestar, puesto que según estudios, los hombres son más propensos a sufrir enfermedades relacionadas con los malos hábitos, salud mental y casos de violencia.

Según el artículo médico publicado por la Organización Panamericana de la Salud, denominado ‘Addressing masculinity and men’s health to advance universal health and gender equality’, en español ‘Abordar la masculinidad y la salud de los hombres para promover la salud universal y la igualdad de género', reseña que los hombres tienen más probabilidades de morir antes de cumplir los 70 años, ya que el 52 % de fallecimientos por enfermedades no transmisibles en el mundo son de hombres, con enfermedades como diabetes y otras enfermedades crónicas.

Por lo tanto, existen algunas claves que los hombres pueden tener en cuenta para cuidar su salud y no esperar a que el tiempo pase y ya no poder hacer algo al respecto.



El portal especializado ‘Medline’ presenta consejos que pueden ayudarle a conservarse sano a cualquier edad:



1. Visite al médico, hágase pruebas regulares, mediciones de presión arterial y glucosa en sangre. Si tiene más de 45 años, solicite exámenes para conocer el estado de su próstata. Si es posible, solicite otro tipo de pruebas para descartar otras enfermedades.



2. Realice actividad física y aliméntese bien. Estas dos sugerencias le ayudarán a mantener un peso saludable.



3. Trate de controlar el estrés y hable con sus cercanos sobre sus emociones y pensamientos o asista a donde profesionales de la salud mental. Esto le ayudará a manejar de una mejor manera las situaciones dificiles que puede estar afrontando.



4. Descanse y duerma bien. Al no cumplir con las horas suficiente de descanso le puede ocasionar problemas de ansiedad, estrés e incluso problemas cardiovasculares.



5. Evite el consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillo. Según la Organización Mundial de la Salud el consumo excesivo de bebidas embriagantes aumenta el riesgo de accidentes de tránsito y situaciones violentas. El tabaco puede provocar impotencia, cáncer, enfermedades pulmonares y cárdiacas.



Tenga en cuenta que si presenta dificultades en la salud acuda al médico, quien le puede dar las recomendaciones adecuadas según su caso.

Dolor crónico: una enfermedad de gran impacto en la salud de los colombianos

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

