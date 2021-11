¿Cómo elegir residencia para personas mayores?

A la madre de Ricardo García le diagnosticaron enfermedad de Alzheimer en 2015. Ella vivía con su segundo esposo y una empleada del servicio. En 2020 su esposo murió y ella quedó a cargo de la empleada.



“El alzhéimer siguió avanzando, ella no se acordaba de mis visitas ni de las llamadas de mis hermanas, quienes viven fuera de Bogotá. Entonces decidimos con mis hermanas llevarla al hogar asistido Entorno, donde pasó su último año de vida. Fue la mejor decisión que tomamos porque allí tuvo siempre cuidados y atención: 5 comidas diarias bajo la supervisión de una nutricionista, enfermeras y médicos 24 horas, terapias y recreación".



"Recibió una atención de primer nivel y adecuada para su enfermedad, atención que nosotros no estábamos en capacidad de darle. Uno como hijo lo que quiere es que su mamá sea feliz hasta su último día. Y ella lo fue”, concluye Ricardo.

Conchita tiene 86 años y vive con su hija Aida, su yerno y sus dos nietos. “No he contemplado llevarla a una residencia geriátrica. Primero, mi mamá aún es muy funcional y está bien de salud. Segundo, ella está muy apegada a mis hijos. Y, tercero, no tengo para pagar un hogar geriátrico. Lo que hicimos fue mudarnos a vivir a las afueras de Bogotá a una casa más grande y con un ambiente más tranquilo. Para los que tenemos los padres en casa sería muy bueno contar con un servicio en el que pudieran recogerlos durante el día para que tuvieran otras actividades”, dice Aida.



Y en un país donde, según cifras del Dane, hay 7’107.914 personas mayores de 60 años, y en el que se está presentando un acelerado envejecimiento de la población, el asunto del cuidado de las personas mayores cobra cada día más importancia. La importancia de los hogares geriátricos fue parte de la agenda del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez, que tiene lugar en Cartagena y termina el 26 de noviembre.

Según cifras del Dane, en Colombia hay 7’107.914 personas mayores de 60 años. Foto: iStock

Residencia geriátrica como en casa

Atención médica permanente, amigos para conversar y realizar actividades, infraestructura adecuada y personal idóneo son algunas de las condiciones a la hora de escoger un hogar geriátrico. Con el envejecimiento de la población en Colombia, este tipo de unidades son y serán cada vez más requeridas.



En Europa y Norteamérica el porcentaje de personas mayores que viven en una institución geriátrica está entre el 10 y el 15 por ciento, mientras que en Colombia no alcanza al 2 por ciento.



La diferencia radica en que “en estos países las personas mayores que se van a vivir a estos lugares lo hacen no llevadas por sus familias, sino por decisión propia, al saber que van a recibir una atención integral en alimentación, medicina, y recreación, cuidados que no tendrían si viven solos a los 80 años”, explica Javier Cabrera Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (ACGG), entidad organizadora del XV Congreso Internacional de Envejecimiento y Vejez.



Otra diferencia respecto al asunto de las residencias es que “en Colombia tenemos una cultura antigeriátrica que ve estos sitios como lugares a donde se abandona a una persona mayor y en donde no se la trata bien. Es una concepción que está cambiando, pues en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali existe un mercado que ofrece y demanda este tipo de servicios”, señala el especialista.

Los costos de un hogar geriátrico en Colombia oscilan entre tres y cinco millones de pesos mensuales, pero también existen residencias de menos de un millón de pesos y otras cuyos precios ascienden a los quince millones de pesos.



“Por supuesto, estas tarifas no están al alcance de todos, pero sí existen personas mayores que han planeado cómo van a vivir su vejez y que pueden pagar estos servicios con la economía que han construido a lo largo de sus vidas”, indica el médico Cabrera.



El hogar geriátrico fue fundado hace 13 años por María Dolores de Mena, una enfermera profesional y jubilada del Hospital San Vicente Fundación. Foto: Esneyder Gutiérrez

Pero mientras hay quienes planifican cuándo quieren ingresar a una residencia geriátrica, otras personas llegan cuando están enfermas y son llevadas por sus hijos.



“En estas circunstancias es cuando se presentan conflictos familiares (...). Mientras los hijos que viven fuera quieren que su padre o madre siga en casa, el hijo(a) en Colombia siente culpa e inquietud por la posibilidad de ‘abandonar’ a su progenitor en un hogar geriátrico, pero sabiendo racionalmente que no puede atenderlo de manera adecuada en casa”.



En Colombia existen más de 2.000 hogares geriátricos. Aunque hacer una buena elección no es una tarea sencilla, siempre se puede lograr porque hay de diferentes estilos y costos. Tenga en cuenta que el precio no determina per se la calidad de un geriátrico.



A tener en cuenta

A la hora de elegir un hogar geriátrico para un ser querido, tenga en cuenta estas recomendaciones:



-Historial (testimonios de familiares de personas que estén o hayan estado en el lugar).

-Modelo de atención para personas mayores.

-Protocolos definidos para atender situaciones como caídas, infartos, hospitalizaciones.

-Infraestructura física adecuada, planificada para su función, sin barreras arquitectónicas que pongan en peligro a los adultos mayores, como escaleras o pisos resbalosos.

-Procesos de higiene y limpieza.

-El factor humano: sin duda alguna, el factor humano de profesionales y técnicos que atiendan de manera diligente y con respeto a las personas mayores.



UNIDAD DE SALUD

