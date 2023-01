La histerectomía es una operación que se realiza exclusivamente a las mujeres, pues, en pocas palabras, consiste en la extracción del útero, órgano interno de reproducción femenino en el que crece el feto.



Le contamos en qué consiste y cuándo la recomiendan los doctores.

Según la página web de la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, “durante esta cirugía, por lo general se extirpa todo el útero. El médico también puede extirpar las trompas de Falopio y los ovarios” y una de las consecuencias es la desaparición del período menstrual, así como la imposibilidad para tener hijos.



(Lea también: Cómo tratar el vaginismo, que puede producir intenso dolor al tener sexo).

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del aparato sexual femenino. Foto: iStock

Pero no es una cirugía para todos los pacientes, pues solo se recomienda en los siguientes casos:



Fibromas uterinos: cuando la paciente tiene crecimientos no cancerígenos en las paredes del útero que causan dolor o sangrado.



Sangrado vaginal inusual o profuso: esto ocurre por problemas derivados de desórdenes hormonales, infecciones, cáncer o fibromas.



Prolapso uterino: se le llama así a cuando se produce un desplazamiento del útero hasta la vagina, un problema común en mujeres que han tenido varios partos.



Endometriosis: esta es una enfermedad de la que casi no se habla, pero que causa verdadero dolor a la mujer. Lo que sucede es que un tejido similar al que recubre el útero crece fuera de este, causando dolores y sangrados fuertes.



Cáncer (o precáncer) de útero, ovarios, cuello uterino o endometrio: además de tratamientos con quimioterapia, el médico puede ofrecer la histerectomía como opción.



(Siga leyendo: Las bacterias más peligrosas del mundo, según estudio).

Tiempo de recuperación tras la cirugía

Recuperarse de este procedimiento lleva tiempo, ya que se le considera ‘mayor’. Las mujeres pueden pasar hasta dos días en el hospital y una vez salen de allí tienen que evitar no levantar cargas pesadas hasta por mes y medio, así como evitar las relaciones sexuales, aunque, una vez pase este tiempo, es probable que la vida sexual mejore.



“Probablemente el médico te recomiende que te levantes y camines en cuanto puedas después de hayas sido sometida a una histerectomía. Incluso ir al baño sola. No obstante, es probable que tengas que orinar a través de un tubo delgado llamado catéter por uno o dos días después de la cirugía”, explica el sitio web consultado.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS