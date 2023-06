La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, sin embargo, cuando esta se encuentra por debajo de los niveles normales, se convierte en una afección conocida como hipoglucemia.



Según la Clínica Mayo, el tratamiento de esta afección está relacionado con la diabetes, no obstante, existen otro tipo de medicamentos y afecciones que son poco frecuentes y que pueden también causar bajos niveles de glucosa en la sangre en personas que no padecen diabetes.

La hipoglucemia es una enfermedad que requiere un tratamiento urgente puesto que muchas personas poseen niveles de glucosa en ayuno de 70 miligramos por decilitro, lo que se constituye una de las alertas que expresa que se tiene esta afectación. Sin embargo, cada cifra es diferente y es el médico quien le dará una información concreta.



Síntomas de hipoglucemia

Según este portal especializado, si los niveles de glucosa tienen una baja considerable, estos pueden ser los síntomas:



- Palidez

- Temblores

- Sudoración

- Dolor de cabeza

- Hambre o náuseas

- Latidos del corazón irregulares o acelerados

- Fatiga

- Irritabilidad o ansiedad

- Dificultad para concentrarse

- Mareos o aturdimiento

- Hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla



Si los síntomas empeoran, estos pueden ser algunos de los signos:



- Desorientación, comportamiento inusual o ambos, como la incapacidad de completar tareas de rutina.

- Pérdida de la coordinación.

- Habla arrastrada.

- Visión borrosa o en túnel.

- Pesadillas.

Cuando la hipoglucemia se convierte en una enfermedad grave puede provocar lo siguiente:



- Ausencia de respuesta (pérdida del conocimiento).

- Convulsiones.



Las situaciones en las que debe consultar al médico de inmediato son:



- Tiene lo que podrían ser síntomas de hipoglucemia y no tiene diabetes.



- Tiene diabetes y la hipoglucemia no responde al tratamiento, como beber jugo o refrescos regulares (no dietéticos), comer dulces o tomar tabletas de glucosa.



- Busque ayuda de emergencia para alguien con diabetes o antecedentes de hipoglucemia que tenga síntomas de hipoglucemia grave o pierda el conocimiento.



¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia?



Los síntomas en personas con o sin diabetes son diferentes. Foto: iStock

Cuando la persona tiene diabetes la hipoglucemia se presenta cuando no haya producción de insulina, lo que puede resultar en que la glucosa se acumule en el torrente sanguíneo y alcance niveles muy altos, que pueden considerarse peligrosos para la salud.



Para esto se puede acudir a los medicamentos, no obstante bajar demasiado el nivel de insulina en la sangre puede causar hipoglucemia, así como también comer menos de lo acostumbrado o hacer más ejercicio del que se hace con normalidad.



En personas que no tienen diabetes, la hipoglucemia se puede presentar por:



- Ingerir medicamentos para la diabetes.

- Beber alcohol en exceso.

- Enfermedad hepática grave como la cirrosis o la hepatitis.

- Desnutrición o inanición.



Cuando la diabetes no tiene un tratamiento adecuado, en los casos de personas con diabetes puede descontrolarse y causar problemas de salud aún más graves, por lo tanto, siempre acuda a su médico, quien es la persona que le dará las indicaciones de su caso específico.



