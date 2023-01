La tiroides es una glándulas pequeña que está ubicada en la parte delantera del cuello y mide cerca de 5 centímetros de diámetro. Tiene forma de mariposa y su función principal es la de segregar las hormonas tiroideas, que afectan los procesos metabólicos.



La alteración en la segregación de estas hormonas, que son: tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), puede producir hipertiroidismo o hipotiroidismo.



El hipotiroidismo ocurre cuando esta glándula "no produce suficiente hormona tiroides para satisfacer las necesidades del cuerpo", según define la Biblioteca Nacional de Medicina.



Por el contrario, cuando la tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita, se habla de hipertiroidismo.



Para detectar los niveles en esta hormona, los médicos ordenan un análisis de sangre y analizan la cantidad de TSH en la sangre. Ahí se define si hay una concentración alta o baja de las hormonas tiroideas.



La Biblioteca Nacional de Medicina menciona que los valores normales están "entre 0.5 y 5 microunidades por mililitro (µU/mL)".



Pero recalcan en que "los expertos no están de acuerdo completamente sobre cuál debería ser el número más alto cuando diagnostican trastornos en la tiroides. Algunos laboratorios usarán límite de rango normal más alto para las personas mayores (incluso tan alto como 7 µU/mL)".



A partir del análisis de los resultados que se obtienen, los médicos definen un tratamiento.

