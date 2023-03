El hilo dental, también conocido como seda dental, es un conjunto de finos filamentos de nailon o plástico que se utiliza para retirar trozos pequeños de comida y placa dental entre los dientes, afirman los especialistas.

La Clínica Bermar dice que la función principal de este producto es eliminar la placa bacteriana que se encuentra en las paredes que están en contacto entre las diferentes piezas dentales.



Por esta razón, los ortodoncistas buscan que cada vez su uso sea más frecuente.

¿Por qué es importante usar hilo dental?



De acuerdo con La Nación, la limpieza interdental mantiene la salud bucal de dos maneras, la primera es que "remueve los restos de alimentos que quedan en las áreas que el cepillo de dientes no llega" y la segunda que "elimina la placa que se suele forma en los laterales de los dientes".



Además, el uso de hilo dental previene enfermedades como la halitosis (mal aliento).

¿Cómo usar correctamente el hilo dental?

Colgate sugiere que cada vez que se utilice la seda dental, esta mida aproximadamente 40 centímetros para enrollarla fácilmente en los dedos. Adicional, explica que debe introducirse el hilo en los espacios interdentales, con mucho cuidado para no dañar las encías.



"Realiza un movimiento en forma de C contra la superficie lateral para remover los restos de comida y repítelo en cada diente".



También recomiendan no retirar el hilo de forma brusca, ya que se puede romper y afectar las encías. Otra cosa, es que no se puede reutilizar la seda.

Errores comunes al usar hilo dental

No utilizar el hilo dental en las noches: de acuerdo con The Objective, "durante la noche se reduce la secreción de saliva, lo que posibilita que las bacterias campen a sus anchas". Primero se debe usar el hilo dental, después el cepillo. La forma en que se pasa la seda dental. Si no se hace en C, pueden incrustarse más los residuos de comida. El sangrado: evidencia una mala técnica al usar la seda dental o inflamación en las encías, afirma The Objective.

​Susana Ribero Duarte

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO