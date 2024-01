Hígado graso: Cinco alimentos que reducen esta condición hepática y mejora su salud

La enfermedad del hígado graso es cada vez más común, afectando a cerca del 25 por ciento de las personas a nivel global, según el Colegio Americano de Gastroenterología.



Existen dos tipos: el hígado graso no alcohólico y la enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica.

Cuando la causa no está relacionada con el consumo de alcohol, puede ser más leve y sin daño hepático, denominada Hígado graso no relacionado con el alcohol (HGNA) o puede ser Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), en la que la persona tiene inflamación y daño hepático, además de grasa en este órgano, según el Instituto Nacional de Diabetes y enfermedades digestivas y de riñón de Estados Unidos (NIH).



La HGNA es la enfermedad hepática más común en adultos y niños en los países occidentales.



Por su parte, la enfermedad del hígado graso por alcohol es la etapa más temprana de la enfermedad del hígado por el alcohol (o hepatopatía alcohólica), y las siguientes etapas son la hepatitis alcohólica y la cirrosis.



Pero, como su denominación indica, le sucede a las personas que consumen alcohol con demasiada frecuencia y que tienen obesidad o ciertas mutaciones genéticas, según el portal MedLine Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Causas del hígado graso



El hígado graso en el adulto es una enfermedad de origen metabólico que consiste en la acumulación de grasa en la célula hepática. Foto: iStock

Hay varias causas que pueden llevar a la acumulación de grasa en el hígado. Entre esas se encuentran la obesidad, el exceso de grasa abdominal, la resistencia a la insulina, la ingesta de carbohidratos refinados y el consumo de bebidas azucaradas.



Esto se explica por la combinación de exceso de peso, resistencia a la insulina y concentraciones elevadas de triglicéridos y/o colesterol que causan el síndrome metabólico.



"Todos estos trastornos provocan que la grasa se acumule en las células hepáticas, haciendo que el organismo sintetice más grasa o enlenteciendo el metabolismo (el procesado) y la excreción de la grasa. En consecuencia, la grasa se acumula y se almacena en el interior de las células hepáticas", señala la enciclopedia de medicina.

¿Cómo saber si tiene hígado graso?



En general, tanto la enfermedad de hígado graso como la enfermedad del hígado graso por alcohol son silenciosas y tienen muy pocos síntomas, pero dos que se han identificado son el cansancio y las molestias en la parte superior derecha del abdomen, como describe MedLine Plus.



Es por eso que si el médico sospecha la posibilidad de hígado graso, le consultará por la frecuencia del consumo de alcohol, pues esto puede causar un daño hepático grave.



El siguiente paso son análisis de sangre para detectar anomalías en el hígado, como la inflamación, que puede ser señal de una posible cirrosis.



También es posible que le hagan una ecografía, la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética nuclear (RMN) abdominales con las que pueden detectar si hay exceso de grasa en el órgano.



La biopsia hepática es la prueba más precisa y puede ser necesaria para confirmar el diagnóstico. Allí toman una muestra de la piel del hígado y así determinan si tiene esta enfermedad, su posible causa y la gravedad de la lesión.



Con esto identificado se determina un tratamiento personalizado. Se dice que una disminución en el peso corporal del 5 por ciento puede reducir el contenido de grasa en el hígado.



Sin embargo, es importante destacar que no existe un tratamiento definitivo para el hígado graso no alcohólico y que su manejo y prevención deben hacerse a lo largo de toda la vida, como apunta el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Alimentos que reducen el hígado graso



- Café: Un estudio titulado ‘El efecto del consumo de café sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la fibrosis hepática’, publicado en 2021, sostiene que el consumo regular de café contribuye a la disminución de la fibrosis hepática en las personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad.



Además, su consumo reduce la cantidad de enzimas anormales generadas en nuestro hígado y que se asocian con otras enfermedades de este órgano.



- Verduras y hortalizas: Las verduras de hoja verde, como las espinacas, contienen cantidades altas de de antioxidantes y otros nutrientes que las convierten en candidatas ideales para una dieta protectora del hígado.



- Legumbres: Existe una amplia cantidad de estudios que señalan la importancia del consumo de legumbres (granos) para contrarrestar los efectos del hígado graso. Esto se debe a que tienen propiedades que ayudan a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, pero también los triglicéridos en personas con obesidad. Estos beneficios repercuten en la salud hepática.



Algunos granos en especial, como la soja, cuentan con propiedades especialmente útiles para el hígado, como el contar con la proteína beta-conglicinina.



- Pescados azules: El consumo de grasas saludables, como las presentes en los pescados, resulta altamente beneficioso para la salud hepática, al reducir la inflamación y los niveles de otras grasas en el cuerpo. Se recomienda el consumo de pescados como salmón, sardinas y atún, dado que son ricos en omega 3.



- Cereales integrales: El principal aporte nutricional de los cereales al cuerpo es la fibra, que no solo ayuda a la correcta digestión, sino también en caspa de hígado graso no alcohólico, dado que ayuda a reducir los niveles de triglicéridos.



