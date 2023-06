Si un día al despertar empezó una inconformidad en la vulva, como puede ser hormigueo, quemazón o ardor, lo más recomendable es recibir atención médica para un diagnostico acertado. A pesar de que en este caso los signos parecen apuntar a un herpes genital.



Aunque al rededor de esta enfermedad hay muchos mitos, es una de las infecciones sexulamente trasmisible más comunes. Pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de la mitad de la población mundial la tiene.



De acuerdo a la sexóloga Flor Salort, un contagio principalmente se da por contacto directo de la piel –tal es el caso de besos, compartir utensilios de comida o bebido con un infectado– o de las mucosas, por lo que el sexo anal, oral, vaginal o por frotamiento, son formas de contraer la enfermedad.



Sin embargo, hay que aclarar que puede ser visible en diferentes partes del cuerpo. El herpes labial, se presenta alrededor de los labios, la boca, la lengua; el genital, es notable en genitales externos, la vulva, la vagina, el pene, el escroto, incluso en el ano o periano. También es posible que se extienda a zonas de la cara como la nariz, las orejas, las mejillas, entre otros.

Virus (HSV-1), herpes labial Foto: iStock

¿Cómo empiezala infección?

Flort explica que lo más común es sentir sensaciones raras en zonas íntimas. Por ejemplo adormecimiento, electricidad o dolor. Luego, aparece lo más característico, es decir, una lesión en la piel.



Por otro lado, hay diferentes fases: en primer lugar hay manchas rojas, después estas se elevan y se forman ampollas que se rompen con líquido lleno de partículas del virus. Además, suelen ser pequeñas y dolorosas, hasta que finalmente se forman costras.



En la primera fase, puede aparecer fiebre, dolor muscular, cansancio e inflamación de los ganglios, dependiendo del lugar en el que esté la inflamación. En cuanto a su tiempo en el organismo, cada episodio dura activo entre siete y 10 días, al pasar este lapso se autoelimina. Pero este no se cura para siempre, los herpes son infecciones crónicas y latentes.



¿Qué significa que el herpes sea crónico?

Una vez haya contagio, el virus quedará de forma latente en el cuerpo, alojado en las células de las terminaciones nerviosas cercanas a la columna vertebral. Es decir, que el herpes se puede reactivar ante ciertas circunstancias que provocan una baja de defensas.



La sexóloga, dice que los motivos porque el virus vuelve a despertarse, varía según la persona. En caso del herpes genital, la ampolla puede aparecer nuevamente por estrés físico o emocional, por algunas enfermedades, menstruación o cambios hormonales que llevan a un debilitamiento del sistema inmunológico.



Diferente es el caso del herpes labial, aunque también influye el estrés, principalmente vuelven a brotar las inflamaciones por la exposición al sol, alguna comida, entre otros. También se pude dar el caso de que el herpes no se vea reflejado como una lesión nunca más.



Consejos de la sexóloga

La investigación revela que solo el 22 por ciento de los hombres usan el condón de manera consistente. Foto: David Sánchez. Archivo EL TIEMPO

- Si el paciente se realizará exámenes de sangre para confirmar la presencia del virus, lo mejor es aprovechar para revisar si hay presencia de otras infecciones de transmisión sexual como la sifilis y la hepatitis B y C.



- Para el tratamiento, lo más probable es que el médico recete antivirales por vía oral, al igual que cremas específicas para las lesiones en la boca. Esto se hace de cinco a siete días o hasta que desaparezca la lesión, por lo que hay que ser constante en la aplicación del medicamento.



- Si el diagnóstico sale positivo para herpes, el contagio no obligatoriamente lo produjo la pareja con la que se mantengan relaciones sexuales. Puede ser el caso de que el virus haya estado alojado en las raíces nerviosas hace tiempo y que se manifieste de repente.



- Si se quiere prevenir el contagio del herpes, el uso del preservativo es esencial durante el sexo oral, vaginal y anal. A pesar de que no protege al 100 por ciento, ya que quedan muchas areás de piel libre y puede quedar libre la zona infectada, puede disminuir mucho su contagio.



