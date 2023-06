La hernia de disco es un problema que se presenta en los discos cartilaginosos que se encuentran entre las vértebras de la espina dorsal. Estos discos poseen un núcleo que se caracteriza por ser gelatinoso y está encapsulado en un anillo más duro.



La Clínica Mayo reporta que depende donde se encuentre el disco será la ubicación del dolor, que puede ser en los brazos o piernas.



Algunas personas no presentan síntomas de esta hernia y otras que sí los presentan mejoran su situación con el tiempo. Según los especialistas, en varios casos no hay necesidad de ser sometidos a cirugía, pero las personas que no los presentan deben hacerse una radiografía para saberlo.

Síntomas de hernia discal

- Suele presentarse dolor en brazos y piernas.



- Una amplia mayoría de las hernias de disco se presentan en la región lumbar, lo que ocasiona dolores en los glúteos, piernas, pies y muslos.



- En el cuello también puede presentarse el dolor de la hernia y este se difunde al hombro, al brazo o también en el brazo cuando se tose o estornuda.



- Hormigueo y entumecimiento: Este se presenta en la zona afectada por la hernia y se irradia a los nervios de este lugar.



- Debilidad en los músculos: dado que los músculos están conectados a unos nervios, estos serán los que causan debilidad, ocasionando tropiezos o la incapacidad de levantar objetos pesados.

Para que el médico pueda diagnosticar la hernia discal, se debe hacer una radiografía. Foto: iStock

Según el portal especializado, la hernia en el disco es resultado del desgaste que se relaciona con el envejecimiento, a medida que pasa el tiempo los discos se vuelven más flexibles y propensos a desgarrarse.



Además existen unos factores de riesgo, los cuales hay que tener en cuenta:



- Exceso de peso: un peso no saludable causa una presión adicional en los discos de la región lumbar.



- Trabajos de fuerza: las personas que trabajan en lugares donde deben ejercer fuerza física como levantar, jalar, inclinarse y empujar objetos tienen mayor riesgo.



- Fumar: el fumar hace que disminuya el oxígeno de los discos y que se vayan deteriorando poco a poco.



- El sedentarismo: si se realiza ejercicio regular hay una alta posibilidad de evitar la hernia discal.



- Mala postura: cuando se tiene una mala postura al sentarse o al caminar se ejerce presión en la espina dorsal y en los discos. Por lo tanto, hay que mantenerse erguido, con la espalda recta, especialmente si se mantiene en una sola posición por mucho tiempo.



Recuerde que siempre debe consultar al médico cuando sienta algún tipo de afectación como dolor de cuello o espalda baja. No se automedique.

