De acuerdo con la OMS, la hepatitis podría matar a más personas que la malaria, la tuberculosis y el VIH juntos en 2040, si se mantienen las tendencias actuales de infección.



(Lea también: La hepatitis podría ser más letal que la malaria, la tuberculosis y el sida en 2040)

La hepatitis causa daños hepáticos y cáncer y mata a más de un millón de personas al año. De los 5 tipos de hepatitis, las hepatitis B y C causan la mayoría de las enfermedades y muertes. La hepatitis C se puede curar; sin embargo, solo el 21 por ciento de las personas infectadas por hepatitis C están diagnosticadas y solo el 13 por ciento han recibido tratamiento curativo.

Solo el 10 por ciento de las personas que viven con hepatitis B crónica están diagnosticadas, y solo el 2 por ciento de los infectados reciben la medicación que salva vidas.

Facebook Twitter Linkedin

La hepatitis es una inflamación del hígado causada, por lo general, por una infección viral. Foto: 123RF

A propósito del Día Mundial contra la Hepatitis, celebrado el pasado 28 de julio, el epidemiólogo de Coosalud EPS Enrique Mazenett habla de lo que representa esta fecha, de la estrategia y esquema de vacunación con que se enfrenta en Colombia, de cómo trabajar desde la prevención y de los síntomas de alerta que se deben tener en cuenta.

(Lea también: Hepatitis B: ¿cómo se genera el cáncer de hígado a partir de este virus?)

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Mazenett, epidemiólogo de Coosalud EPS. Foto: Coosalud EPS

¿Por qué es importante esta fecha?

El Día Mundial contra la Hepatitis, es una oportunidad para intensificar la lucha internacional contra la hepatitis, alentar la actuación y la participación de las personas, y hacer hincapié en la necesidad de una mayor respuesta mundial.

¿Cómo va Colombia en temas de estrategia para prevenir y combatir la hepatitis?



El Ministerio de Salud y Protección Social ha incluido en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud la oferta de pruebas de hepatitis C, a las personas con factores de riesgo como antecedentes de transfusiones antes de 1996, a los mayores de 50 años o que hayan mantenido relaciones sexuales sin protección, además se ofrece la prueba de hepatitis B para todas las mujeres embarazadas, entre otras. En cuanto a prevención, se viene fortaleciendo el programa de vacunación contra la hepatitis B.

(Lea también: ¿De qué se trata la nueva hepatitis aguda y cuáles son sus síntomas?)

Desde el año 2021 el Ministerio y la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), han venido realizando una compra centralizada de tratamientos contra la hepatitis C para pacientes, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, que se administran de manera gratuita a través de las EPS.

El tratamiento para la hepatitis C es altamente efectivo y con escasos efectos secundarios. Más del 95% de quienes reciben sin interrupciones el tratamiento completo de 12 semanas se curan.

Facebook Twitter Linkedin

En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por VHC, con una tasa de 400 mil a 700 mil muertes por año. El virus ataca, principalmente al hígado. Foto: Rodolfo González

¿En qué consiste esta enfermedad?



Las hepatitis virales son un grupo de enfermedades producidas por diferentes virus que afectan el hígado. Los virus tienen diferentes vías de transmisión como pueden ser el agua, alimentos, por un lado, o las transfusiones de sangre, uso compartido de agujas, tatuajes en condiciones inseguras o relaciones sexuales, dependiendo del virus.

Los virus pueden dañar el hígado causando enfermedades graves y aun la muerte. En algunos casos pueden producir cáncer de hígado. Muchas veces las hepatitis son asintomáticas, así que usted puede estar infectado e infectar a otros sin saberlo.

(Lea también: Colombia detecta primer caso de hepatitis aguda de origen desconocido)

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para evitarla?



Hay varias cosas importantes que se deben tener en cuenta para prevenir la hepatitis:

Vacunación: La vacunación contra la hepatitis A y B es una forma efectiva de prevenir la infección por estos virus. Prácticas seguras de inyección: Las agujas y jeringas deben ser utilizadas una sola vez y nunca compartidas. Prácticas sexuales seguras: El uso de preservativos puede reducir el riesgo de transmisión de la hepatitis B y C durante las relaciones sexuales. Evitar compartir objetos personales: como rasuradoras, cortauñas, cepillos de dientes, ya que pueden estar contaminados con sangre infectada

¿Qué síntomas deben encender las alarmas?

Una gran parte de los casos no presentan síntomas. Algunas personas pueden presentar coloración amarilla de la piel, ojos y mucosas; orina amarilla y heces blancas.

Facebook Twitter Linkedin

La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por el virus del mismo nombre que se transmite casi siempre por exposición a sangre contaminada. Foto: 123rf

(Lea también: Colombia tiene las condiciones para detectar casos de hepatitis infantil)

Existe la hepatitis A, B, C, D y E… ¿cuáles son las más comunes en Colombia y por qué?



La hepatitis A es la más común, el virus que la produce se transmite por el agua y alimentos y se contagia muy fácilmente, por lo que la mayoría de la población ha tenido contacto con el virus antes de los 12 años. La mayoría de los casos no presenta síntomas y generalmente se cura sola.

La siguiente es la hepatitis B que se transmite por las relaciones sexuales, sangre y fluidos corporales, es muy contagiosa. La tercera es la hepatitis C que se transmite también a través de la sangre y relaciones sexuales. Puede aparecer en personas que recibieron transfusiones sanguíneas antes de 1996, año en que se comenzó a identificar el virus en las bolsas de sangre. Los virus D y E son poco frecuentes.

(Lea también: Los casos de hepatitis infantil de origen desconocido superan el millar)

¿Cuál ha sido el papel de las vacunas frente a la hepatitis?



Actualmente existen vacunas para la hepatitis A y para la Hepatitis B. Ambas vacunas son altamente efectivas para prevenir la propagación de la enfermedad, reduciendo el número de casos. En Colombia la vacunación regular contra hepatitis B inició en el año 1993, así que las personas nacidas a partir de esa fecha están protegidas. También se aplica de manera especial al personal de la salud y a poblaciones con riesgo. La vacuna de la hepatitis A se incluyó en el programa ampliado de inmunizaciones a partir de 2013.

(Lea también: Autoridades en EE.UU. piden eliminar trabas para atención de hepatitis)

El gran protagonista en esta fecha es el hígado, más allá de sufrir o no cualquier tipo de hepatitis, ¿cómo cuidarlo?



Hay varias cosas que puedes hacer para cuidar tu hígado:

Mantener una dieta saludable y equilibrada: Consumir una dieta rica en frutas, verduras, proteínas y grasas saludables puede ayudar a mantener bien el hígado. Evitar el consumo excesivo de alcohol: Puede dañar las células del hígado y provocar enfermedades hepáticas permanentes. Mantener un peso saludable: El exceso de peso puede provocar la acumulación de grasa en el hígado, generando enfermedades hepáticas. Evitar el contacto con sustancias tóxicas: productos químicos y algunos medicamentos pueden dañar el hígado. Asegúrate de seguir las indicaciones de tu médico y no automedicarse.

UNIDAD DE SALUD

Con información de EUROPA PRESS