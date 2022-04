El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) anunció este martes que se detectaron casos de hepatitis infantil de origen desconocido en otros cuatro países europeos.



"A raíz de los casos notificados de hepatitis aguda de origen desconocido por la Agencia de Seguridad Sanitaria británica" a principios de abril, "se notificaron casos adicionales en niños en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España", indica la agencia europea en un comunicado.



También se identificaron nueve casos sospechosos en niños de 1 a 6 años en Alabama, Estados Unidos, según el ECDC. "Las investigaciones continúan en todos los países que informan de casos. Actualmente, el origen exacto de la hepatitis sigue siendo desconocido", escribe el ECDC, pero los investigadores británicos "consideran que lo más probable es que sea infeccioso debido a las características clínicas y epidemiológicas de los casos".



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó esperar nuevos casos en los próximos días, confirmando "menos de cinco" en Irlanda y tres en España. Contactado por la AFP, el ECDC no estaba en condiciones de brindar el número de casos por país. No se registraron muertes, pero algunos enfermos en el Reino Unido requirieron trasplante de hígado.



"Las investigaciones de laboratorio de todos los casos descartaron una hepatitis viral de tipo A, B, C, D o E", según el ECDC.



El 5 de abril, el Reino Unido había notificado a la OMS sobre 10 casos de hepatitis grave en Escocia, antes de comunicar un total de 74 tres días después, según la organización de las Naciones Unidas. Entre los casos británicos, "muchos mostraban signos de ictericia y algunos pacientes reportaron síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos en semanas anteriores", según el ECDC



Un agente infeccioso podría estar detrás de los casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido detectados en niños de varios países, informó el ECDC, sin que se haya podido determinar por el momento con exactitud la causa.



"El equipo investigador del Reino Unido, donde han ocurrido la mayoría de los casos hasta la fecha, considera que un agente infeccioso es la causa más probable, basándose en las características clínicas y epidemiológicas de los casos", señaló el ECDC en un comunicado.



Este organismo de referencia para epidemias de la Unión Europea (UE) resaltó que las investigaciones británicas han descartado cualquier relación de los casos con la vacuna contra la covid-19 y que tampoco se ha identificado ninguna exposición común a alimentos o bebidas.



En la mayoría de los casos no se registró fiebre, algunos requirieron atención en unidades hepáticas y en unos pocos fue necesario un trasplante de hígado. Las investigaciones han excluido hepatitis viral de los tipos A, B, C, D y E en todos los casos. En los trece casos detectados en Escocia, para los que hay información detallada sobre test de coronavirus, tres dieron positivo, cinco negativo y en dos se documentó una infección por covid-19 en los tres meses previos.



AFP Y EFE