De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, las hepatitis virales son infecciones producidas por varios tipos de virus (A, B, C, D y E), cada uno con diferente vía de transmisión, método de diagnóstico y de tratamiento.



(Siga leyendo: La OMS alerta que la nueva hepatitis es un tema 'muy urgente')

El pasado 5 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños menores de 10 años donde se observó ictericia (74,1%), vómito (72,8 %), diarrea (49,4 %), pocos casos de fiebre (29,6 %) y enzimas hepáticas elevadas.



En Europa todavía no se han identificado factores de riesgo epidemiológicos relevantes tanto infecciosos como no infecciosos, incluidos viajes internacionales. Se supo que la mayoría de los niños no estaban vacunados para covid-19 y se han detectado adenovirus en 74 casos.



(Además: Hepatitis infantil aguda de origen desconocido pone en vilo a varios países)

Aunque en Colombia todavía no se han detectado casos de este tipo, el Instituto Nacional de Salud (INS), solicitó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud intensificar la búsqueda de posibles casos de acuerdo con la definición de la OMS en los servicios de pediatría, así como fortalecer la vigilancia de virus respiratorios mediante la estrategia centinela de ESIIRAG en las instituciones establecidas a nivel nacional para identificar aumentos inusitados en la detección de Adenovirus.



Ante la identificación de un caso probable, descartando otros eventos que puedan explicar la clínica del paciente, la entidad solicitó que se notifique de manera inmediata a través del sistema de vigilancia en salud pública mediante el código 900 de Sivigila que captura información de datos básicos y en la variable “dirección de residencia” diligenciar el diagnóstico “Hepatitis aguda grave”.



La entidad territorial deberá enviar una copia de la historia clínica, verificar los estudios realizados en la red de atención y de acuerdo con los procesos de valoración del riesgo, y activar equipos de respuesta inmediata para realizar la investigación epidemiológica de campo, identificando las posibles exposiciones a sustancias tóxicas, ambientales, consumo de alimentos y agua, medicamentos, identificación de casos y contactos, viajes recientes, antecedentes clínicos, esquema de vacunación para la edad, ocupación de los padres, entre otros.

Sobre la hepatitis en Colombia

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, estas infecciones producen en conjunto aproximadamente 1,4 millones de muertes al año a nivel mundial, de las cuales 47 % se deben a la hepatitis B, 48 % a la hepatitis C y el resto a las hepatitis A y E.



En Colombia, en el año 2019, se reportaron 4.177 casos de hepatitis A, la mayoría

de ellos entre 10 y 29 años; 1.729 casos de hepatitis B, la mayor parte en personas entre los 25 y 44 años; y en hepatitis C, 862 casos, principalmente en personas mayores de 50 años.



"La elevada mortalidad causada por estos virus se debe a que las hepatitis B y C causan infecciones crónicas que pueden producir cirrosis y cáncer hepático. Además, se ha estimado que el 78 % de los casos de cáncer hepático y el 57 % de los casos de cirrosis a nivel mundial son causados por las infecciones crónicas producidas por estos virus", explicó hace algunos años, Claudia Cuéllar, directora de Promoción y Prevención.



(Le puede interesar: La OMS estudia hepatitis de origen desconocido en menores de Reino Unido)



Para 2020 se estimaba que en el país alrededor de 347.580 personas vivían con hepatitis B, de las cuales solo conocían su diagnóstico cerca de 23.000 y unas 325.600 vivían con hepatitis C y solo unas 6.000 conocían su diagnóstico.



"Por tal razón, el Minsalud ha incluido en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud -que deben implementar todas las EPS del país- acciones para la oferta activa de estas pruebas a las personas con factores de riesgo tales como antecedentes de transfusiones antes de 1996, edad mayor o igual a 50 años, relaciones sexuales sin protección, prueba de hepatitis B para todas las mujeres embarazadas, entre otras", señaló Cuéllar.



En cuanto a prevención, se viene fortaleciendo desde el Minsalud el programa de vacunación contra la hepatitis B. A partir de 2021 el biológico contra la hepatitis B se incluyó en el plan de personas con alto riesgo de infección "como son las personas en situación de prostitución, personas que se inyectan drogas, mujeres transgénero, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y habitantes de calle".

Recomendaciones

La directora de Promoción y Prevención fue enfática en que es importante entender que las agujas y jeringas "solo pueden ser utilizadas una vez, y bajo ninguna circunstancia deben reutilizarse o compartirse", entendiendo que esta es la principal vía de infección de la hepatitis.



Otro de los aspectos relevantes, agregó Cuéllar, es que la mayoría de personas que están infectadas con hepatitis B o C, aparentemente están sanas porque no tienen síntomas hasta desarrollar complicaciones. "Por eso la persona puede infectar o ser infectada al compartir objetos de uso personal como rasuradoras, corta uñas, agujas y jeringas, y también se puede transmitir a niños y niñas durante el embarazo y el parto, cuando no se identifica la infección en la madre oportunamente", sostuvo.



(Lea también: La OMS confirma ya 169 casos de nueva hepatitis aguda infantil en 11 países)



Los virus también pueden ser transmitidos por las relaciones sexuales sin protección, "de esta manera, es fundamental que se limite el número de parejas sexuales, el uso indiscutible de preservativo, que se hable de manera abierta con la pareja en caso de sentir que se ha estado expuesto y, por supuesto, no olvidar consultar a su médico en caso de sospecha", señaló.



Otras recomendaciones:



- Vacunarse contra las hepatitis A y B.

- Lavarse las manos y consumir agua potable.

- No tener contacto con sangre o fluidos de otras personas.

- Asistir a los controles prenatales.

Más noticias de Salud

-Qué se sabe de la hepatitis de origen desconocido que afecta a los niños

​-Detectan casos de hepatitis infantil en varios países europeos