'Hay que aumentar la capacidad de atención en cuidados intensivos’

La situación es grave. Sumamente grave. Y el país, temeroso, asombrado, colmado de incertidumbre lo sabe y busca afanosamente respuestas que nadie da, soluciones que nadie tiene. Ante semejante escenario, la nación se refugia en la fe en Dios y en su propia fe.



Pero ante tanta desesperanza y tanto asombro nacional, el director de la Fundación Santa Fe, médico cirujano Henry Mauricio Gallardo, habla con optimismo y no vacila en afirmar que la “mayoría de las personas van a estar sanas”.

Gallardo es especialista en administración de salud con estudios en Harvard, en Chile; en Los Andes y en la Javeriana. “Hay que tener en cuenta que la gran parte de la población va a estar bien”, afirma, pero agrega: “Es indispensable, sí, para pasar esta sombra, que todos cooperemos y que acatemos rigurosamente el aislamiento”.



“Algunas conclusiones que compartimos con varias entidades incluyen que las medidas de aislamiento y distanciamiento social aplazan el contagio y le dan tiempo al país. En este escenario, Colombia debe balancear el impacto socioeconómico con el de salud”, dice al iniciar el diálogo.

​

¿La presión es fundamentalmente sobre urgencias y cuidados intensivos?

​

Se prevé una presión alta y doble sobre los servicios de urgencias, hospitalarios y de cuidados intensivos. Doble, porque tenemos la obligación de seguir cuidando las personas que presentan las situaciones de salud de la vida diaria y, al tiempo, llegarán cada vez más personas con condiciones respiratorias agudas. Resulta absolutamente necesario aumentar al máximo la capacidad de servir integralmente, para ayudarle al país a mitigar el impacto.



¿Pero en concreto, eso que implica?

​

Aumentar la capacidad de atender en cuidados intensivos, hospitalización, urgencias, y en casa. Y entregar adecuada información y educación a la población.

¿Cuánto tiempo demora una persona con algunos síntomas en ser atendida?

Hoy, sobre plataformas digitales como páginas web, chat y telecuidado, las personas son atendidas muy rápidamente. Todos nos podemos preparar y saber qué hacer en caso de presentar síntomas respiratorios. Es nuestro deber informarnos antes, conocer los protocolos, seguirlos disciplinadamente para así cuidarnos y no dañar a otros.



¿Y en cuánto tiempo se diagnostica si alguien está contagiado o no?



El diagnóstico en medicina siempre empieza por una buena conversación entre los profesionales y los pacientes, sea por un canal digital o de forma presencial. Como complemento a ese proceso de análisis médico se realizan exámenes, pruebas, que en el caso del coronavirus han evolucionado y mejorado día a día, y eso es una buena noticia.

El país cuenta con un número relevante de laboratorios que se vienen preparando para hacer pruebas de acuerdo con los protocolos y así servir de la mejor manera posible

El país cuenta con un número relevante de laboratorios que se vienen preparando para hacer pruebas de acuerdo con los protocolos y así servir de la mejor manera posible. En nuestro caso estamos implementando una de ellas, que permitirá complementar los déficits que existen hoy, los cuales seguramente serán superados en próximas semanas.



En los casos en que se confirma el contagio, ¿qué hace el hospital?



Desde que las personas se identifican con sospecha se procede a aislarlos para evitar el contagio a otros. La mayoría de las personas confirmadas se cuidan en casa en los casos que estén con o sin síntomas leves; solo los pacientes en condiciones severas se deben hospitalizar. Por esta razón, desde varias perspectivas se recomienda que todo el sector salud haga el máximo esfuerzo posible: orientando, informando y educando a la población, dado que la gran mayoría de personas está y va a estar sana o con síntomas menores.



En nuestro caso hemos dispuesto en tiempo récord de una plataforma para que los ciudadanos tengan una herramienta que les permita resolver dudas y ser evaluados en el menor tiempo posible, esta es: quenocundaelpanico.co. Hay que tener presente que la gran parte de la población estará bien.



¿Cuántas personas con contagio han atendido?



Hemos atendido personas por plataformas digitales, en sus casas, en consulta, urgencias y hospitalización, tomando más de 200 muestras, e identificando el 5 por ciento de las personas positivas en el país. En nuestro Hospital Universitario en la zona de aislamiento hemos atendido a pocas personas, pacientes que en su mayoría ya regresaron a casa y están completando su proceso de recuperación. Respecto a los que no han requerido hospitalización algunos completaron los días suficientes para decir que superaron la situación, y otros están en observación en casa.



¿Todas superaron el problema?



La gran mayoría ha tenido una evolución a la mejoría y eso debe tranquilizarnos y tenemos que seguir practicando intensamente las medidas de contención del virus. Una minoría evoluciona lentamente y podrá llegar a cuidado intensivo.



¿De qué manera resumiría usted los síntomas de la enfermedad?



Los iniciales pueden incluir disminución del olfato, gusto, dolor de garganta y fiebre, que no se tiene que presentar en todos los casos; también tos, malestar general y algunos pocos pacientes tienen diarrea, solo el 4 por ciento. Los síntomas son muy similares a los de resfriado y gripa común.



Aquí es importante resaltar que la persona que tiene estos síntomas no necesariamente está contagiada, por eso es indispensable que se haga uso de la telemedicina y de las plataformas que están disponibles para la ciudadanía o recurrir a medicina domiciliaria. De esta manera, en los hospitales se atenderán a los ciudadanos que en realidad lo requieren y el sistema de salud podrá servir a la mayor cantidad de pacientes posible.



¿Con cuáles síntomas, muy puntualmente, debe ir a urgencias?



En el caso de que presente fiebre persistente, marcado malestar general y especialmente aquellos con dificultad respiratoria.



¿Tanto la Fundación Santa Fe de Bogotá, como las demás clínicas y hospitales, tienen capacidad para atender la emergencia?



Colombia ha construido un sistema de salud que tiene organizaciones sólidas dispuestas a servir en estas situaciones. La oportunidad que Colombia tiene frente al coronavirus es articular las fortalezas de las organizaciones para proteger a nuestros ciudadanos. Es el momento de utilizar nuestra inteligencia colectiva.



¿Cómo se alistan en la Santa Fe para el caso de una gran emergencia? ¿Han tenido o tienen dificultades para obtener las pruebas que se requieren?



Sí, pero estas dificultades se están superando poco a poco gracias a la descentralización de las pruebas y a la progresiva preparación de varios laboratorios, entre ellos el nuestro.

Y cuál es concretamente el plan de la Fundación Santa Fe de Bogotá para hacer frente a lo actual y a la emergencia futura?

​

El plan tiene seis pilares. Primero: proteger y cuidar integralmente al equipo de trabajo, y asegurar la disponibilidad requerida de sus elementos de protección y sus condiciones de vida. Es fundamental cuidar a quienes cuidan. Segundo: redefinimos y fortalecimos nuestro modelo de atención y servicio de pacientes. Mantenemos en paralelo la capacidad de servir las enfermedades que se seguirán presentando.



Tercero: vamos a incrementar y garantizar inventarios, equipos y medicamentos, y tener más infraestructura de soporte. Cuarto: protección de la sostenibilidad de la organización para el mediano plazo, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Quinto: educación y comunicación interna y externa para los profesionales de la salud y para mitigar el impacto de la abundante y difusa información que circula. Sexto: hemos tomado la iniciativa de apoyar, colaborar y asesorar técnicamente a las entidades privadas y públicas que lo requieran, con especial énfasis en las autoridades nacionales y distritales.



¿Qué significa o qué supone esa asesoría?



Transferencia de conocimiento. Estamos seguros de que todos juntos tomaremos las mejores decisiones para superar este reto. Hoy más que nunca se hace necesario usar las capacidades para tomar decisiones basados en la mejor evidencia científica validada y trabajar en conjunto para unir los esfuerzos de todos los sectores. Este es el momento de colaborar, aportar generosamente y servir al país completo.

Teniendo en cuenta que en Bogotá actualmente hay 967 unidades de cuidados intensivos, con nuestro plan estaremos aumentando en 11 por ciento la capacidad de la ciudad para atender casos críticos

Las expectativas que hay sobre el número futuro de pacientes no son buenas…

Lo sabemos; a través de la implementación de este plan estaremos preparados para atender a más pacientes, en especial aquellos de alta complejidad. La Fundación Santa Fe crecerá a más del doble de su capacidad instalada. En camas de cuidado intensivo para adultos, principal requerimiento ante la crisis, nuestra estrategia es aumentar hasta 6 veces nuestra capacidad, pasando de 20 a 122. Teniendo en cuenta que en Bogotá actualmente hay 967 unidades de cuidados intensivos, con nuestro plan estaremos aumentando en 11 por ciento la capacidad de la ciudad para atender casos críticos por la llegada de la covid-19.



De todas maneras, la gente tiene miedo ante lo impredecible, si enferman…



Sabemos que hay incertidumbre y es fácil sentirse abrumado.



Pero le insisto, ante semejante emergencia nada es predecible…



Nada, sin duda. Pero en equipo, con disciplina, lograremos grandes cosas y haremos frente a la adversidad. Debemos todos seguir evolucionando con la meta de enfrentar esta situación solidariamente. Vencer la pandemia es meta de todos. De este reto debemos salir fortalecidos como sociedad y reafirmando los principios y valores que le dan solidez y futuro a nuestro país.



¿De qué manera se está protegiendo a médicos y enfermeras?



Intensificamos las medidas de protección para nuestros colaboradores adquiriendo y haciendo uso de elementos adicionales a los recomendados, garantizando al máximo el control de exposición. Creamos programas, basados no solo en la protección física, sino integral: social, mental y emocional, diseñando y ejecutando la iniciativa: Me cuido para cuidar. Este programa está disponible para que cualquier entidad lo replique.



¿Necesitarían ustedes más personal médico?



Sí. Se va a requerir más equipo asistencial. Médicos, enfermeras, auxiliares, grupo de apoyo, terapia respiratoria y física para reforzar las primeras y segundas líneas que hemos diseñado y organizado.

Resulta absolutamente necesario aumentar al máximo la capacidad de servir integralmente, para ayudarle al país a mitigar el impacto

¿Es partidario de utilizar estudiantes no graduados de medicina para apoyar?

​

Los estudiantes de medicina de sexto año, llamados internos, están listos para asumir funciones específicas y podrán ayudar muchísimo en esta situación. Los hemos formado por años y estamos convencidos de que tienen vocación y la oportunidad de demostrarle al país su esencia. Respecto a los estudiantes de quinto año hoy más que nunca están llamados a servir, sin poner en riesgo su integridad física y emocional.



Los epidemiólogos del país reunidos en la Universidad Javeriana pronosticaron que a finales de abril podríamos tener más de 40.000 infectados... ¿estamos preparados para semejante situación?



Los pronósticos de los diferentes modelos muestran diversos escenarios, unos duros y otros menos. En donde debemos enfocarnos en este momento es en seguir fortaleciéndonos.



Los desastres de Italia y España han sido atribuidos a la falta de prevención. ¿Esa podría ser una enseñanza para Colombia?



Los colombianos estamos aprendiendo de todas las experiencias del mundo. En lo científico, estamos tomando la mejor evidencia clínica que está saliendo todos los días y los protocolos de atención se han fortalecido y preparado. En resumen, podría decir que lo que podemos ver en otros países afectados por el coronavirus nos ayuda a muchos países a implementar acciones, pero eso es insuficiente si falta el compromiso de toda la población para lograr tener unos mejores resultados. Vencer la pandemia es meta de todos.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO