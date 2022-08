El virus llamado Langya henipavirus (LayV) fue revelado por científicos el pasado 8 de agosto. Ha causado 35 infecciones en China entre 2018 y 2021. Estos casos fueron estudiados a lo largo de esos años, pero hasta ahora son descritos por la revista científica The New England Journal of Medicine.

De los casos encontrados, 26 fueron analizados a detalle. Lo que se pudo encontrar es que el 100 por ciento de los pacientes tenían fiebre y, en algunos casos, síntomas como fatiga, tos, dolor de cabeza y náuseas. Otras anomalías que se presentaron fueron fallas en el funcionamiento del hígado y los riñones. Hasta el momento, no hay información sobre algún caso mortal.



Los investigadores aseguran que no hay señales de que la enfermedad se transmita por contacto humano. Esto ha llevado a pensar la probabilidad de que la fuente de infección sea animal. Los científicos dicen que la musaraña es un reservorio natural de Langya, pero esto aún no ha sido confirmado en estudios.



El descubrimiento de un virus como el LayV es preocupante porque ya se ha tenido registro donde patógenos similares han generado brotes y graves infecciones en Asia y Oceanía, principalmente los llamados Hendra henipavirus (HeV) y Nipah henipavirus (NiV).



Otro virus como el Hendra henipavirus (HeV) no son tan comunes, pero la tasa de mortalidad llega al 57 por ciento, según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de EE . UU.



Los brotes de Nipah henipavirus (NiV) que fueron notificados entre 1998 y 2018, tuvieron una tasa de mortalidad entre el 40 y el 70 por ciento de las infecciones.