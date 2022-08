Científicos chinos y de Singapur identificaron 35 contagios de Henipavirus (también llamado Henipavirus Lyanga) el pasado 4 de agosto.



Los casos, ninguno de ellos grave, se hallaron en Shandong (este) y Henan (centro), según el diario oficialista 'Global Times', que cita un artículo publicado por los científicos en el 'New England Journal of Medicine', una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo.



El hallazgo a suscitado incertidumbre sobre si se trata de un virus cuyas consecuencias puedan repercutir en la salud pública global más adelante.

Al respecto, se sabe que el virus, para el que no existen por ahora vacunas o tratamientos, fue detectado mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que habían tenido contacto reciente con animales y se asocia con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas.



Según el portal de noticias estatal 'The Paper', el Henipavirus es una de las principales causas emergentes del salto de enfermedades animales a humanos (proceso denominado zoonosis) en la región de Asia-Pacífico. Dicho medio indica que uno de los vectores de transmisión del virus son los murciélagos de la fruta, considerados huéspedes naturales de dos de los Henipavirus conocidos: el virus Hendra (HeV) y el Nipah (NiV).



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el virus provoca en humanos infecciones que van desde asintomáticas a infecciones respiratorias agudas y encefalitis graves, con una tasa estimada de fatalidad de entre el 40 % y el 75 % que "puede variar en función de las capacidades locales de investigación epidemiológica y manejo clínico".



De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Henipavirus, de la familia de los Paramyxovirus, cuenta con cinco especies identificadas, de las cuales Hendra y Nipah son las más virulentas y han sido asociadas con altos índices de mortalidad. Las otras tres especies -el virus del cedro, el virus del murciélago de Ghana y el virus Mojiang- no han sido detectadas en humanos, sólo en animales.



Por el momento, según afirma el 'Global Times', no se ha probado que exista transmisión de persona a persona, aunque informes previos señalan que este tipo de contagio tampoco es descartable. Una vez se pueda corroborar esta información y otros factores derivados del comportamiento del virus, las autoridades sanitarias podrán establecer si se trata de una enfermedad que merece un estado de alerta a nivel mundial.

