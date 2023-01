Sufrir de hemorroides es una afección común, que sucede cuando hay demasiada presión en las venas alrededor del ano.



Esto es así, pues "son unas estructuras normales del cuerpo y porque todas las personas son subsidiarias de padecerlas" según explica Francisco José García Fernández, portavoz de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) al portal Cuidate Plus.



A lo anterior se le suman los hábitos de vida actuales, que incluyen una alimentación baja en fibra o sentarse en el baño demasiado tiempo.



De acuerdo con un blog de la Clínica Cleveland, cualquiera puede tener hemorroides sintomáticas, incluso los adolescentes, pero los riesgos incrementan si la persona está en embarazo, tiene sobrepeso, padece de estreñimiento o diarrea crónicos, levanta objetos pesados con frecuencia o se esfuerza mucho al defecar.



También existen dos tipos de hemorroides. Las de tipo interno, que brotan del interior del recto o las hemorroides externas que se desarrollan en el propio ano.



En cualquiera de los dos casos, las heces que pasan junto a ellas pueden causar dolor y sangrado, como explica Daniel Pendick, ex editor ejecutivo de Harvard Men's Health Watch.

Recomendaciones para evitarlas

1. Aumente el consumo de fibra: Lo más importante es añadir fibra a su dieta. Esto se hace mejor con alimentos que ayudan a las hemorroides, pero algunas personas descubren que necesitan tomar un suplemento de fibra para obtener de 20 a 30 gramos de fibra al día.



2. Lubricar: Mezclar una cucharada de aceite mineral con puré de manzana o yogur y comerlo en el desayuno o la comida permite que las heces se deslicen por la hemorroide con más facilidad.



Pero no lo haga durante un periodo prolongado, recomienda Pendick.



3. Pruebe la elevación: Elevar un poco los pies con un taburete al sentarse en el retrete cambia la posición del recto, lo que puede facilitar el paso de las heces.



Lo que no debe hacer

- No se aguante. Cuando sienta la necesidad, vaya al baño inmediatamente. No lo posponga porque puede agravar las hemorroides.



- Evite el consumo de alcohol, picantes, bebidas gaseosas, cítricos, café en grandes cantidades.



- No haga esfuerzo adicional cuando esté defecando.

