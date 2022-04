La hemofilia es un trastorno hemorrágico que altera la vida de quien lo padece y en el caso de los niños enfermos con esta patología debe abordarse en forma multidisciplinaria e involucra a la familia entera. Aunque poco común, la enfermedad dura toda la vida e implica que la sangre no coagula bien.



Así, los niños con hemofilia sangran por más tiempo después de una lesión que aquellos que no la tienen. El sangrado puede ser interno, hacia las articulaciones o los músculos. También puede darse en forma externa, por cortes, traumas o lesiones.



Cabe mencionar que la hemofilia puede afectar a mujeres, pero es poco frecuente. La mayoría de personas con hemofilia son hombres y la enfermedad tiende a encontrarse en la familia, pero también hay casos que se manifiestan sin antecedentes familiares.

De este modo, la hemofilia afecta a personas de todos los grupos raciales y étnicos.

No obstante, actualmente no hay cura para ella, y por ello es fundamental que los niños con hemofilia reciban atención médica de excelencia para tener la mejor salud posible. En la sangre hay proteínas llamadas factores de coagulación que ayudan a este proceso.



Las personas con hemofilia tienen niveles bajos de ciertos factores que hacen que sea menor la cantidad de eficiencia en la coagulación, con lo que se hace más probable presentar problemas con el sangrado, explica el doctor Jorge Enrique Peña Siado, hematólogo pediatra miembro de la Asociación Colombiana de Hematología Pediátrica (Achop).

¿Cómo se hereda?

La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se produce cuando una mutación genética, es decir, un cambio, se presenta en el cromosoma X y causa la enfermedad. Esto impide que el cuerpo produzca un factor específico suficiente para la coagulación. Aproximadamente, el 70 por ciento de los niños con hemofilia tienen un pariente con hemofilia y el 30 por ciento de ellos no tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Las niñas son portadoras en el 90 por ciento y no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitírsela a sus futuros hijos.



Los síntomas de la hemofilia incluyen moretones que se forman fácilmente, hemorragias después de lesiones menores, inflamación o dolor en articulaciones, inflamación en tejidos blandos, inflamación o dolor en músculos, hemorragias debido a cirugías o procedimientos, hemorragias en la nariz, entre otros. Algunos niños con hemofilia sufren hemorragias internas, especialmente en las zonas alrededor de las articulaciones.



Los signos de hemorragia dentro de la articulación incluyen: dolor, hormigueo y subida de temperatura. Estas hemorragias no se ven y pueden ser graves, de ahí la importancia de que los niños con la enfermedad estén permanentemente monitoreados por adultos responsables en el colegio, el hogar y por los médicos tratantes.

Los síntomas de la hemofilia incluyen moretones que se forman fácilmente, hemorragias después de lesiones menores, dolor en articulaciones, por lo que los padres deben prestar especial atención. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Asimismo, los niños con hemofilia grave suelen recibir el diagnóstico antes de cumplir un año de edad. No obstante, existen personas con formas leves de la enfermedad que no se enteran de su condición hasta que notan un problema de sangrado, por ejemplo, cuando sangran en forma excesiva durante un procedimiento dental o quirúrgico.

Los problemas de sangrado

Cuando una persona que no tiene hemofilia sufre una lesión, los vasos sanguíneos alrededor del área lesionada se estrechan para que circule menos sangre. De este modo, pequeñas partículas de sangre llamadas plaquetas se adhieren a los vasos sanguíneos lesionados y forman un tapón pegajoso.



Al mismo tiempo, los factores coagulantes de la sangre producen fibrina. De hecho, la fibrina son filamentos de proteína que se enhebran por el tapón plaquetario. El doctor Peña Siado, hematólogo pediatra que trabaja en el Hospital Garrahan en Buenos Aires (Argentina), explica que “los niños con hemofilia no tienen suficiente factor de coagulación (tipo VIII o IX) para producir un buen coágulo de fibrina”

El tratamiento

Existen muchos tipos de hemofilia con descripciones muy específicas, pero en general puede ser leve, moderada o grave. Estos niveles dependen de cuánto factor de coagulación exista o no en la sangre de la persona.



Al ser hereditaria, lamentablemente esta enfermedad no se puede prevenir; por ello, las principales recomendaciones consisten en atender el sangrado en las articulaciones, hacer tratamiento de profilaxis para prevenir el sangrado y evitar golpes o deportes de contacto para prevenir los sangrados, afirma el especialista Peña Siado, de Achop.



El objetivo del tratamiento es prevenir la hemorragia antes de que comience, detener el sangrado una vez que comenzó y bajar el riesgo de complicaciones por el sangrado del niño o niña. Los niños con hemofilia deben ver a su equipo de atención integral frecuentemente, dependiendo de las indicaciones del equipo médico tratante para recibir atención de seguimiento. Los pacientes con problemas especiales, como hemorragias constantes en las articulaciones, podrían requerir atención en la clínica con mayor frecuencia.



Además, el tratamiento puede incluir terapia de reemplazo de factor según del tipo de hemofilia y las indicaciones médicas. Sin embargo, la clave de la calidad de vida de los menores está basada en el seguimiento y la atención a recomendaciones que brinden los especialistas.





