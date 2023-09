En lo que va de corrido del 2023, el mundo ha sido testigo de los efectos que tiene el fentanilo en el cuerpo, la droga "zombi" que es capaz de producir un aletargamiento hasta la inconsciencia en las personas.



No obstante, hay un opioide que parece ser mucho más fuerte que esta: los nitazenos que pueden causar un efecto más letal en los consumidores.

Los nitazenos son drogas sintéticas que químicamente se le conoce como isotonitaceno o "ISO", un analgésico sintético que puede ser altamente adictivo y letal.



En 1950, esta droga fue creada como un medicamento para aliviar el dolor por una empresa suiza llamada Ciba Pharmaceuticals, sin embargo, estas nunca vieron la luz, pero los laboratorios clandestinos conocen su fabricación y efectos, según 'The Conversation'.



"Los nitazenos no tienen relación estructural con el fentanilo, pero se ha descubierto que son hasta 1.000 veces más potentes que la morfina", afirma un estudio publicado en la revista científica 'Jama Network Open'.



Estados Unidos está pasando por su "cuarta ola" de crisis por sobredosis de opioides, entre las que se encuentran no solo la "droga zombi", sino también otro tipo de derivados y sintéticos como la "ISO" que son más fuertes y contribuyen a incrementar el problema de salud pública.

¿Por qué sus efectos son más alarmantes?

El fentanilo ha inaugurado una crisis de sobredosis de polisustancias, ya que las personas lo combinan con otras drogas, incluidos los estimulantes y numerosas sustancias sintéticas, lo que plantea graves riesgos para la salud y desafíos inéditos para el personal médico.



Si bien es cierto que el principal causante de esta problemática sanitaria es el 'fentanyl', el uso de nitazeno agrava el riesgo de la situación, debido a las consecuencias que puede producir 40 veces más que la "droga zombi" en el cuerpo.



"El isotonitaceno provoca daños para la salud derivados de su aguda toxicidad y de su potencial de crear dependencia o propensión al abuso. Además, existe la posibilidad de grave deterioro físico y mental y de alta propagación de enfermedades, incluida la transmisión de virus hematógenos", señala el Instituto Nacional de Administración Pública del Gobierno español en su portal.

Según estudios, también se conoce que esta droga es más fuerte, debido a la manera de tratar sus efectos, ya que implica una cantidad mayor de naxolona, el medicamento que revierte la sobredosis de opioides.



La toxicóloga y médica de urgencias, Alexandra Amaducci realizó junto a otros especialistas una investigación de cohorte con 537 pacientes que presentaron síntomas de sobredosis de opioides y recibieron múltiples dosis del producto.

El isotonitaceno provoca daños para la salud, derivados de su aguda toxicidad Foto: Captura de Abc News/ iStock.

"En comparación con la sobredosis de fentanilo, a los pacientes con sobredosis de NPO se les administró una mayor cantidad de dosis de naloxona en el hospital; la sobredosis de metonitazeno (nuevo derivado del "ISO") se asoció con paro cardíaco y más dosis de naloxona en general", señala la experta en el artículo publicado en la revista anteriormente citada.



En ese sentido, los Estados Unidos y el resto del mundo tienen una labor titánica para reducir esta problemática si se tiene en cuenta que los laboratorios ilícitos están creando compuestos que ponen en riesgo a los pacientes, además de acelerar la crisis.



"El surgimiento continuo de opioides sintéticos nuevos y estructuralmente diversos es motivo de preocupación, debido a las consecuencias potencialmente graves para la salud asociadas con su consumo", confirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su blog.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

