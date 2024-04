¿Hay un incremento en las infecciones gastrointestinales en Bogotá? Esto dice la Secretaría Distrital de Salud

En los últimos días, usuarios en redes sociales han reportado casos relacionados con infecciones o enfermedades gastrointestinales en la ciudad de Bogotá. Aunque esto es algo normal, debido al número de personas que reportan haber presentado el mismo cuadro de síntomas, muchos ciudadanos encendieron las alarmas, preguntándose qué es lo que estaba sucediendo.

Debido a esto, la Secretaría Distrital de Salud revisó el caso y emitió un comunicado en el que se esclarece la situación, además de responder si efectivamente se está viviendo un pico relacionado con una enfermedad diarreica aguda.

Cabe resaltar, que ante cualquier síntoma, es recomendable asistir a su médico de cabecera.

¿Hay un aumento en las enfermedades e infecciones gastrointestinales?

De acuerdo con el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, actualmente la ciudad registra un reporte de casos semanal dentro de lo esperado en esta época del año.

“Los casos reportados de enfermedad diarreica aguda se encuentran, en el canal endémico, dentro la zona de seguridad y no es posible establecer la existencia de un brote en este momento”, explicó, haciendo referencia a una tabla en la que se comparaban los casos a nivel histórico.

Son varias las personas que han reportado enfermedades relacionadas con la parte estomacal. Foto:iStock Compartir

Aun así, resaltó que, en comparación con el año pasado, sí hay un incremento, pero esto no representa una desviación en el comportamiento histórico.

Para el 2023 se reportaron 157.001 casos de enfermedad diarreica aguda, mientras que para la semana 13 del 2024 se han notificado 225.864 casos.

¿Hay problemas con la calidad del agua?

Tras un análisis del equipo de laboratorio de Salud Pública, la Secretaría Distrital de Salud logró determinar que el agua en Bogotá cuenta con "las condiciones adecuadas para su consumo y uso" por parte de los ciudadanos.

"Los análisis físico-químicos y microbiológicos actuales no muestran ninguna alteración, y actualmente se encuentran dentro de los parámetros normales, por lo cual tampoco existe ninguna evidencia de que el agua pudiera ser la responsable del incremento de los casos por enfermedades gastrointestinales en la ciudad", declaró el subsecretario de Salud Pública.

También precisó que de igual manera estarán atentos a los casos que se puedan seguir reportando y realizarán la vigilancia epidemiológica y sanitaria correspondiente.

Recomendaciones ante una enfermedad diarreica

Debido a lo anterior, desde la Secretaría se emitieron las siguientes recomendaciones:

Asegúrese de lavarse las manos a conciencia con agua y jabón antes de comer, antes de manipular alimentos, después de usar el baño, después de cambiar pañales o si ha estado en contacto con heces o vómito de una persona enferma o sospechosa de estarlo.

Evite contaminar el agua potable introduciendo en ella recipientes sucios, contaminados, las manos u otros elementos que puedan contaminarla.

Consuma alimentos completamente cocidos y recién preparados.

Mantenga los alimentos cubiertos adecuadamente y no mezcle alimentos crudos con alimentos ya preparados.

Desinfecte los utensilios de cocina utilizados por una persona enferma o sospechosa de estar enferma.

Tenga especial cuidado al manipular pescado y mariscos, ya que son una fuente principal de contagio.Antes de consumir vegetales, hortalizas y frutas, lávelos bien con agua limpia y tratada.

Asegúrese de que toda la familia tenga todas las vacunas recomendadas.

Consuma agua limpia y potable.

Se recomienda buscar atención médica de inmediato presenta fiebre mayor a 39°C (y la frente se siente más caliente de lo normal), o si la fiebre es de difícil manejo. Además, es motivo de preocupación si no se come, se siente débil o permanece dormido, está irritable y no se calma con nada, muestra resequedad de labios, o tiene poca producción de orina.

Otros signos de alarma incluyen diarrea con una frecuencia de más de 4 veces en 1 hora o más de 10 veces en todo el día, vómito recurrente (más de 4 veces en 1 hora), heces con sangre, incapacidad para retener la comida y convulsiones.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

