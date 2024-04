'Hay que encontrar una alternativa para que Compensar se quede en el mercado': Minsalud

Tras el anuncio de Compensar de solicitar una liquidación voluntaria, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Guillemo Jaramillo, anunció que buscarán una reunión con esta EPS para encontrar una salida a la crisis financiera de esta entidad promotora.

"Hoy (viernes, 5 de abril) tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Compensar, el doctor (Andrés) Barragán, desafortunadamente en una calamidad personal. Voy a buscarlo, inclusive, esta tardecita, para sentarnos a que busquemos una alternativa de poder lograr cómo Compensar se puede mantener en el mercado", dijo el ministro Jaramillo.

En estas declaraciones, dadas por el alto funcionario en la Corte Constitucional a medios de comunicación, reiteró en la necesidad de que las EPS se deben transformar.

"En reiteradas ocasiones, no solo hoy, sino desde el inicio del Gobierno, hemos estado insistiendo sobre la posibilidad de que las EPS continúen, se transformen. Ese fue el acuerdo que hizo el señor presidente Gustavo Petro, con importantísimos líderes, el expresidente Gaviria, líderes del Partido Conservador. Y siempre lo hemos dicho, hay una situación compleja, consideramos que las EPS no pueden asegurar y hacer el aseguramiento financiero", declaró el ministro Salud.

"De las 150 EPS, hoy ya, de acuerdo al informe de la Contraloría, no cumplen sino 5. Y por eso decíamos, transfórmense para que ustedes no necesiten tener ni reservas, ni patrimonio, ni capital, y no tengan esa responsabilidad que hoy la ley les obliga a tener", detalló el alto funcionario.

Dijo, además, que ese es precisamente el miedo de Compensar. "Y yo creo que ese es el gran temor de compensar. El gran temor de compensar es que a raíz de que, pues como lo sabemos, se han perdido las reservas, se ha perdido el patrimonio, se ha perdido el capital, pues en manera responsable dicen 'preferimos retirarnos' y nosotros no queremos que se retiren", resaltó.

EPS Compensar pide 'liquidación voluntaria'

En una carta fechada este 4 de abril, la caja de compensación Compensar solicitó a la Superintendencia de Salud la aprobación para "retirar de manera total y voluntaria" su programa de EPS del Sistema de Seguridad Social en Salud. Mientras el Gobierno analiza la solicitud, los servicios y actividades de la EPS se mantienen normales para sus usuarios.

La decisión se da tras "la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia", señaló la caja de compensación en un comunicado.

"Hecho que afecto considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad", añadió.

La caja de compensación manifestó que continuará atendiendo a los usuarios hasta el último día en el que estén a cargo del servicio de salud.

Según la empresa, "Compensar EPS presentará en los próximos días ante la Superintendencia Nacional de Salud el respectivo cronograma de conciliación de cuentas, teniendo claro que a la fecha la entidad tiene paz y salvo del pareto de su red de prestación hasta diciembre de 2022, por lo cual la liquidación contemplaría casi en su totalidad solo la operación del 2023”.

Dicha EPS tiene a su cargo más de dos millones de afiliados, 1.6 en régimen contributivo y más de 250.000 planes complementarios.

REDACCIÓN SALUD