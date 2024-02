¿Hay que dejar de comer banano para bajar de peso? Nutricionista lo explica

El banano es una de las frutas más populares dentro de la dieta diaria. Gracias a sus nutrientes en vitamina A y C y la presencia de minerales como el potasio, la fruta se ha convertido es uno de los alimentos con mayor fuente energética.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los frutos amarillos cuentan con un alto porcentajes de hidratos de carbono, agua, fibra y betacaroteno que ayudan a mantener una nutrición saludable y necesaria para el óptimo funcionamiento del organismo.

Por supuesto, el banano no es la excepción, ya que también cuenta con propiedades antioxidantes, debido a su fuerte presencia de la vitamina C, puede ayudar a combatir el daño oxidativo de las células provocado por los radicales libres.



Por otro lado, su gran cantidad en fibra soluble y carbohidratos también contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo, sobre todo en la parte intestinal, que puede padecer de afecciones como el estreñimiento y afectar la evacuación que el cuerpo necesita realizar de manera diaria.

A pesar de sus beneficios, ha surgido el mito de que el plátano es un alimento muy calórico, los que se traduce en el imaginario de algunas personas que están buscando reducir su peso, que la fruta puede obstaculizar dicho objetivo al incrementar las unidades de energía térmica, en vez de reducirlas.



Si embargo, esta creencia es falsa. De acuerdo con el nutricionista español Aitor Sánchez, de la Universidad de Alicante, esta fruta es una gran aliada para consumir como postre o bocadillo, cuando no es posible consumir bizcochos o dulces que pueden aumentar la grasa y el azúcar durante el proceso de déficit calórico.



"La fruta es la mejor opción de postre que podemos tomar en la mayoría de casos y también es un fantástico snack para consumir entre horas", señala el experto en su artículo para la 'Vanguardia'.

El banano también se puede comer en tortas, pudines, panqueques, batidos y licuados. Foto: iStock

Así mismo, añade que, cuando se está intentando bajar de peso o mantenerlo, no se debe tener presente solo las calorías, sino también el aporte que tiene el alimento para el cuerpo. Si al consumirlo da más hambre, o, por el contrario, crea una sensación de llenura.



"No todo es cuestión de cuántas calorías tiene un alimento, también hay que tener en cuenta qué genera en nuestro cuerpo: si nos sacia o, por el contrario, nos da más hambre, si aprovechamos toda su energía o si se desperdicia más cantidad, si interfiere con otros por su alta cantidad de fibra. Desaconsejar su consumo o incluso infundir miedo acerca de comer banano es un absoluto error, insisto, sobre todo, si estamos hablando de objetivos de pérdida de grasa corporal", finaliza el experto.



En conclusión, un consumo diario de la fruta no afectará su proceso metabólico en la reducción de grasas, sin embargo, lo más aconsejable es consultarlo con su entrenador personal o su nutricionista de cabecera conforme a su condición física y a su objetivo individual, ya que no todos los organismos son iguales.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

