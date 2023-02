El plátano es un alimento nutritivo y recomendado para mantener una alimentación balanceada, pero en países como Colombia se utiliza también la hoja que crece con este fruto.



Sin embargo, a esta parte de la planta se le atribuyen algunos usos medicinales que pueden representar un riesgo para la salud. Le contamos.

Principalmente como una creencia popular, se dice que las hojas de plátano son un supuesto remedio natural para controlar el azúcar en sangre.



De hecho, en algunos países del Caribe las personas acostumbran a tomar tés de estas hojas, solos o combinados con otras frutas y verduras.



No obstante, hasta el momento no hay evidencia científica que demuestre la veracidad de estos beneficios del consumo de derivados de la hoja de plátano.



El mismo caso aplica para la idea de que estas combaten el envejecimiento temprano y la microinflamación de las enfermedades degenerativas, como alzhéimer.



De acuerdo con el portal especializado Mejor Con Salud, la hoja de plátano tendría esta propiedad porque cuenta con compuestos antioxidantes como la alantoína y lignina.



Sin embargo, el hecho de que estas tengan o no dentro de su composición algunos antioxidantes no quiere decir que su consumo sea saludable y provechoso.



Otras creencias alrededor de esta planta afirman que la ingesta de infusiones de la hoja sería de provecho para "curar los dolores de garganta" o la fiebre, pero es poco o nada lo que se ha estudiado este supuesto beneficio.



Algunas personas también acostumbran a ponerse hojas de plátano sobre heridas o quemaduras para ayudar a sanarlas.



Se sabe que esa es una tradición de la medicina ancestral, en la que se machacan las hojas y aplican directamente sobre la zona lastimada.



El problema de esta práctica es que podría desencadenar procesos infecciosos si alguno de los patógenos que se encuentran en estas hojas entra en contacto con la herida abierta.



Y este es un riesgo que se corre no solamente cuando se quiere utilizar la hoja para curar enfermedades.



Ya en oportunidades anteriores el Invima se ha pronunciado en Colombia, pidiendo a quienes usan la hoja de plátano para envolver alimentos, como los tamales, que procuren hacer una limpieza adecuada de las mismas.



Sobre todo porque se trata de plantas que también pueden tener residuos de plaguicidas, que podrían causar intoxicaciones severas si entran en contacto con los alimentos.



En algunas culturas se cree que aplicar las hojas aplastadas en el cuerpo ayudará a bajar de peso. No obstante, esto no pasa de ser un mito, ya que el peso no es un factor en el que se incida de esta manera, teniendo en cuenta los diferentes cuerpos y su funcionamiento.



También se cree que la hoja podría ser beneficiosa para mantener el cabello saludable aplicándose mascarillas que se preparan con esta planta.



De esto tampoco hay evidencia, y hacerlo sin tomar las precauciones necesarias o en exceso podría aumentar las probabilidades de una reacción alérgica.



En cualquier caso es clave consultar con un médico todo tipo de remedios caseros que se quieran preparar y consumir, ya que no siempre son efectivos y sí podrían generar algún tipo de efecto adverso derivado de problemas de salud desconocidos.

