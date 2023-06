La discusión sobre la necesidad de hacer una reforma de salud sigue abierta. De acuerdo con el Bruce Mac Master, director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) es claro que el sector sanitario requiere una transformación profunda, pero concertada.

“Dado que se trata de un sistema en el cual todos, los 50 millones de colombianos, estamos involucrados porque todos somos o seremos pacientes del sistema de salud, muchos de nosotros aportamos y muchos hemos trabajado para el sector salud. Tenemos la oportunidad de construir una buena reforma. Colombia ha hecho muchas cosas buenas en el pasado, que uno no puede ignorar”, aseguró en el marco de Foro de la Salud y 29º Foro Farmacéutico de la Andi, realizado en Cartagena de Indias.

Durante el encuentro Mac Master, hizo un amplio análisis de la realidad del sistema de salud en Colombia, su evolución, logros, cambios y retos, destacando el cierre de la brecha de cobertura conseguido, teniendo en cuenta que en 1995 era del 29% y en el 2022 la cifra cerró en el 99,1%. Lo anterior, gracias a la articulación alcanzada entre las instituciones, el Estado y los prestadores de servicios, en tres décadas desde la creación de la Ley 100 de 1993.

“Hoy en día, gracias al sistema de salud existente, estamos cerca de alcanzar la universalidad del aseguramiento, superando a países del continente como Chile (93,4 %), Costa Rica (91,6 %) e incluso Estados Unidos (90,6 %) y estando muy cerca a referentes como Alemania (99,9 %) y Canadá (100 %). Además, hay que resaltar que Colombia registra un gasto de bolsillo en salud del 14,9%, inferior, incluso, al promedio de la OCDE del 19,2 %. Esto es muy importante porque significa que las personas gastan menos para acceder a servicios de salud que en otros lugares del mundo, con una altísima cobertura”, explicó el presidente de la Andi.

El experto también resaltó que, sin embargo, un tema que les preocupa es que con toda la discusión que se ha dado este año alrededor de la reforma y que no ha permitido el avance de un texto concertado, algo que puede suceder es que este sea “un año perdido”.

Mac Master enfatizó en que es necesario mejorar el sistema en cobertura, en calidad, en equidad, en términos de atención regional, en términos de prevención. “Tenemos que seguir trabajando. Cada mes que no pasa nada es un mes en el cual podemos estar poniendo en peligro el desarrollo futuro”, aseguró.

En declaraciones a periodistas, Mac Master agregó que actualmente a las IPS se le adeudan giros por cerca de 3,5 billones a las IPS, un tema que preocupa a expertos por posible insostenibilidad fiscal del sector.

“En este momento tenemos contabilizado más de 3.5 billones de pesos en giros que están atrasados sin incluir el copago, del cual todavía no sabemos cuánto es. Pero hay 3.5 billones de pesos que en este momento están retrasados para el pago, de manera que Colombia no puede perder este año y no puede perder todos los meses en términos de poder seguir avanzando”, resaltó.

Y añadió que: “Tenemos temor de que, por ejemplo, en términos financieros, haya escasez de recursos para el servicio que tenemos que prestarle hoy en día a los pacientes, para los recursos que tienen que recibir las IPS que no se pueden atrasar. Si eso llega a suceder, nosotros tendremos grandes problemas en términos de viabilidad de las entidades que justamente atienden a los pacientes y atienden a las enfermedades.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD