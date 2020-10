Ganadores del Nobel de Medicina descubrieron virus de la Hepatitis C

Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos en el descubrimiento del virus de la hepatitis C.



La hepatitis C es “un gran problema sanitario global que causa cirrosis y cáncer de hígado alrededor del mundo”, explicó el jurado.



(Lea también: Mitos y verdades sobre la alimentación).

Los estudios metódicos de la hepatitis asociada a la transfusión realizados por Harvey J. Alter demostraron que un virus desconocido era una causa común de la hepatitis crónica. Michael Houghton utilizó una estrategia no probada para aislar el genoma del nuevo virus que se llamó virus de la Hepatitis C. Por su parte, Charles M. Rice proporcionó la evidencia final que mostraba que el virus de la Hepatitis C por sí solo podía causar hepatitis.



Según destacaron los expertos del Instituto Karolisnka, el descubrimiento del virus “es un logro histórico en la actual batalla contra las enfermedades virales”, en un año marcado por la pandemia de coronavirus. “Gracias a su descubrimiento, ahora se dispone de análisis de sangre de alta sensibilidad para el virus y éstos han eliminado esencialmente la hepatitis post-transfusión en muchas partes del mundo, mejorando enormemente la salud mundial”, indicaron.



(Le puede interesar: Proponen reglas para la venta de medicamentos).



Además, resaltaron que el descubrimiento también permitió el rápido desarrollo de drogas antivirales dirigidas a la hepatitis C. Por primera vez en la historia, la enfermedad puede ahora curarse, lo que aumenta las esperanzas de erradicar el virus de la hepatitis C de la población mundial.



La última vez que el premio fue otorgado a una mujer ocurrió en 2015, cuando la científica china Tu Youyou fue galardonada junto a otros dos médicos por su trabajo de terapias contra la malaria. Hasta este año, en los premios científicos el 3,2% ha sido destinado a mujeres.



La semana de entrega de premios continuará con las categorías de física el martes y química el miércoles. Al final de la semana se divulgarán los dos más esperados: el de literatura el jueves y el de la paz el viernes, en Oslo. Los dos últimos, sin duda los dos premios más conocidos del mundo, suelen atraer toda la atención. Pero 2020 es excepcional, por ser el año de una pandemia que mantiene al mundo muy pendiente de la medicina.



(Le recomendamos: Son posibles nuevos picos de covid en Colombia, ¿y ahora qué hacer?).



Todos los premios llevan incluida una dotación económica, que este año aumentó a 10 millones de coronas suecas -un millón más respecto a 2019- (1.121.533 dólares), a repartir en caso de más de un galardonado.



Los anuncios serán en formato virtual, con una presencia mínima de periodistas acreditados en la sala; se han suprimido las habituales ceremonias con centenares de invitados, reyes y antiguos galardonados, conciertos y banquetes para el día de la entrega, 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel.



(Siga leyendo: ¿Mejores, peores o iguales? Cómo seremos los humanos después del virus).



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en unos 70 millones el número de infecciones por la hepatitis C, que causa 400 mil muertes al año.



El año pasado, el Nobel de Medicina se otorgó a los estadounidenses Willial Kaelin y Gregg Semenza, así como al británico Peter Ratcliffe por sus trabajos sobre la adaptación de las células a los niveles variables de oxígeno en el cuerpo, abriendo perspectivas en el tratamiento del cáncer y de anemia.



El martes se concederá el Nobel de Física, el miércoles el de Química y el jueves, Literatura. El prestigioso Nobel de la Paz será otorgado el viernes en Oslo. Y el premio de Economía, creado en 1968, cerrará la temporada el lunes.



AGENCIAS. EFE, AFP