Hace algunos días, la Universidad de Harvard dio a conocer los resultados de un nuevo estudio sobre el significado de los sueños, uno de los temas que ha interesado a los seres humanos y representa casi un misterio a través de todas las épocas de la historia de la humanidad, convirtiéndose de este modo en blanco de varias teorías y suposiciones.



Así, la respetada institución emprendió un estudio que tuvo su inicio hace dos años, con la llegada de la pandemia de covid-19.



La investigación arrojó resultados significativos que le dan dado la vuelta al mundo y que explican en detalle cuál es la razón por la que personas del pasado o con las que ya no se tiene contacto en ocasiones aparecen en los sueños, situación que suele ser incómoda y sobre la cual se busca una explicación-en teoría- científica.

Al respecto, Deirdre Barrett, especialista de esta casa de estudios y una de las principales autoras de la investigación en mención, explicó que “soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto”.



En este sentido, la especialista de la universidad estadounidense y líder de los estudios ‘Sueños de pandemia’ y ‘El comité del sueño’ deja claro que cuando los seres humanos sueñan el cerebro entra en un estado donde las áreas visuales se encuentran más activas, al igual que las áreas emocionales y, en ese orden de ideas, los desencadenantes de esta condición pueden ser desde una fecha sobre la que se tenga recordación, una ruptura amorosa o cualquier otro estímulo, pero, aclara la experta, esto no significa que detrás de estos sueños se esconda el deseo de volver con esa persona.



“Nuestras áreas verbales son algo menos activas. Entonces, creo que estamos pensando en las mismas cosas en las que estábamos más concentrados durante el día, pero en otro estado de conciencia”, explica.

La activación de las neuronas en el cerebro produce unas ondas y, según su frecuencia, reciben uno u otro nombre. Foto: EFE

Barrett, quien tiene un doctorado en psicología científica, continúa diciendo que “nuestras áreas verbales son algo menos activas (...) Entonces, creo que estamos pensando en las mismas cosas en las que estábamos más concentrados durante el día, pero en otro estado de conciencia”, según cita el medio argentino La Nación.



Por otra parte, en entrevista con el New York Times, Barrett afirmó que “existen “múltiples factores que pueden disparar un sueño y que no indican que haya un interés romántico por una ex pareja” y agregó que incluso dichos sueños pueden ser una reacción sobre los sentimientos de la relación actual, sin dejar de lado, según la especialista, que los duelos y rompimientos no se procesan de forma lineal, pues “la vida es un continuo ‘estar superándolo’. Estas cosas nunca desaparecen por completo”, concluyó.



Finalmente, con base en los resultados del estudio que fue publicado en el sitio oficial de la prestigiosa universidad ubicada en Massachusetts, Barrett afirma que la mejor manera de intentar controlar los sueños es pensar en lo que le gustaría soñar. Así, de acuerdo con la experta, “podría elegir a una persona que le gustaría ver en sus sueños durante la noche, o transportarse a un lugar favorito. Antes de dormir simplemente visualice esa persona o ese lugar”.

