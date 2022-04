La aparición de canas generalmente se asocia con la edad, el estrés o la genética, pero que el cabello empiece a ponerse blanco por algunas zonas puede llegar a inquietar a muchas personas, al no entender el motivo de este proceso.



La respuesta, según Harvard, es que una vez que un folículo piloso produce cabello, se fija el color y estos folículos producen menos color a medida que envejecen, por lo que cuando el cabello pasa por su ciclo natural de teñirse y regenerarse, es más probable que crezcan canas a partir de los 35 años.

Ahora, se cree que el estrés es un constante responsable para las canas, pero esto no es del todo cierto. Si bien, el estrés puede desencadenar una condición común llamada efluvio telógeno, la cual genera que el cabello se caiga tres veces más rápido de lo normal, el mismo vuelve a crecer y conforme la persona va creciendo, puede que el cabello que crezca de nuevo sea gris en lugar de su color original.



Puede leer: Consejos para viajar en Semana Santa y no pasar sustos con el coronavirus



Sin embargo, si existen enfermedades que están relacionadas con las canas y la edad. La primera puede ser una deficiencia de vitamina B 12 o neurofibromatosis (también llamada enfermedad de Von Recklinghausen): este grupo de enfermedades son hereditarias y provocan el crecimiento de tumores a lo largo de los nervios y el desarrollo anormal de los huesos y la piel.



También está la esclerosis tuberosa, la cual es una afección hereditaria poco común que causa tumores benignos en múltiples órganos.



Lea también: Así influye la personalidad en la protección o envejecimiento del cerebro



El vitíligo es una condición hace que los melanocitos (las células en la base de los folículos pilosos que producen el color) se pierdan o se destruyan, lo cual puede atacar el cuero cabelludo en lugar de una infección.



No obstante, la causa más común cuando el cabello se vuelve gris son los genes que heredas de los padres y a pesar de que el estrés puede acelerar este proceso, la genética es la principal aliada de este proceso en el cabello.

También puede leer:

Cáncer de colon, ¿cómo combatir a un enemigo silencioso? OMS está en consultas sobre desarrollo de vacuna universal contra covid-19

Tendencias EL TIEMPO