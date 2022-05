El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) confirman el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Luego de que en la tarde del sábado, el INS obtuviera los últimos dos resultados de laboratorio, de las muestras recibidas el viernes pasado y procesadas por la institución ese mismo día, que completan el algoritmo diagnóstico.



El paciente es un niño de dos años de edad, diagnosticado con una hepatitis colestásica que presentó falla hepática, con PCR positiva para Adenovirus y covid-19. En este caso, como en otros reportados en el mundo, se manifestó el antecedente por Sars-CoV-2 y adenovirus.



De acuerdo con la entidad, el menor de edad presentó un cuadro clínico que duró casi seis semanas, desde el inicio de los síntomas hasta su evolución favorable y dada de alta. Además no llegó a requerir trasplante de hígado.



La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha reportado 650 casos en el mundo. En

América Latina, ya son 15 casos detectados en Argentina, México y Panamá, además del caso confirmado en el país.



En Colombia, el Instituto Nacional de Salud generó el pasado 17 de mayo nuevas

recomendaciones a prestadores de servicios de salud sobre la alerta internacional y

publicó las definiciones de caso para hepatitis aguda grave.



Por ahora, la evidencia parece dirigirse a una especie de hepatitis que hace que

infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y

afecten el sistema inmune. Así mismo se relaciona con infección previa por el virus del

covid-19.



El INS mantiene la vigilancia intensificada de virus respiratorios y la indicación

de notificar sólo aquellas hepatitis que cumplan con definición de caso probable.



Por su parte, Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del INS, recomendó a la población no dejar de vacunar a los niños contra covid-19.



La evidencia hasta ahora no ha demostrado que la vacuna conduzca a la presentación de la enfermedad, porque la mayoría de los niños que han presentado este tipo de hepatitis no han sido vacunados.



Lo segundo muy importante, es que la evidencia nos dice que no se trata de una enfermedad contagiosa o que se transmita de persona a persona. La otra

recomendación es estar atentos a los signos de alarma como el cambio en la coloración del cuerpo y dificultades gastro intestinales.



Si se presentan, es importante consultar a los servicios de salud y proteger los niños de infecciones respiratorias con las medidas que ya conocemos como el lavado de manos y el uso de tapabocas si se presenta enfermedad respiratoria.

